La defensa del investigado Guillermo Bermejo indicó que tenía que ponderarse el pedido porque se trata de una medida que se dictaría contra un congresista, que es un alto dignatario.

Además, que el presunto delito habría sido materializado por el abogado Benites Tangoa y no por su patrocinado, que no existe relación entre ambos y no había elementos de convicción que los relacione.