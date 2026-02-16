Gunther Gonzales Barrón es elegido como nuevo miembro del JNE en representación del CAL

En una votación realizada el domingo 15 de febrero, el abogado Gunther Gonzales Barrón fue elegido como nuevo representante del Colegio de Abogados de Lima (CAL) ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El civilista obtuvo 10392 votos, superando a su más cercano competidor, Willy Ramírez Chávarry, quien obtuvo 6435 sufragios y buscaba la reelección en el cargo.

La elección, que contó con la participación de más de 43000 abogados habilitados, incluyó a once candidatos en contienda. La jornada se desarrolló en las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y concluyó con un conteo ajustado que definió al ganador.

En sus primeras declaraciones tras conocer los resultados, Gonzales Barrón agradeció el respaldo de sus colegas y aseguró que trabajará de manera inclusiva representando a todos los abogados, incluso a quienes no votaron por él.

Este nuevo cargo le permitirá integrar las decisiones del JNE, un órgano clave en la supervisión de procesos electorales y en la defensa de la legalidad democrática en el país.