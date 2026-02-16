Gunther Gonzales elegido nuevo miembro del JNE representando al CAL: “Ingreso con la obligación de mantener la honorabilidad y responsabilidad de mi cargo”

El abogado Gunther Gonzales Barrón fue elegido como nuevo representante del Colegio de Abogados de Lima (CAL) ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en una votación en la que superó a Willy Ramírez Chávarry, quien iba por la reelección.

“Ingreso a esta gestión con la obligación de mantener la dignidad, la honorabilidad, y responsabilidad en el ejercicio del cargo. Mi obligación parte porque se respete la voluntad popular, con transparencia, con imparcialidad, sin ningún favoritismo de ningún grupo político para que la justicia no sea cuestionada, porque eso es base para el sistema democrático”, dijo Gonzales en RPP Noticias.

Indicó que no hubo impugnación de actas durante el procedimiento, pero que es necesario esperar a que transcurran dos días en los que se pueden presentar impugnaciones, para ser proclamado como ganador de forma oficial.

Asimismo, sostuvo que en el JNE intentará “empujar” una reforma electoral que sirva para mejorar nuestro régimen electoral actual.

Cabe señalar que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene la capacidad de presentar iniciativas sobre propuestas legislativas ante el Congreso de la República.