El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, cuestionó al congresista Juan Burgos (Podemos Perú), presidente de la Comisión de Fiscalización, por haber pedido facultades para investigar el presunto encubrimiento de Vladimir Cerrón y el traslado del vehículo de Dina Boluarte conocido como el ‘cofre’.

En la conferencia de prensa de este miércoles 2 de octubre, el primer ministro calificó este pedido como algo “injustificado” al señalar que había información remitida a la comisión que, según él, invalida los cuestionamientos sobre la ubicación del vehículo presidencial.

“Esto me sorprende. Hace unos días, el 17 de setiembre, para ser más exactos, recibimos información cierta que la empresa concesionaria Vial del Perú, envió a la Comisión de Fiscalización que preside el señor Burgos esta carta de rectificación [...] La empresa estaba rectificado su comunicación anterior y decían que el vehículo de placa EGR-844 transitó por el peaje de Chilca, no de Ica”; dijo al mostrar el documento.

Adrianzén sobre Juan Burgos

“Esta comunicación la tenía el señor Burgos y lo ocultó. ¿En estas condiciones es posible que se pida facultades de investigación, ocultando información, mintiendo a la población con algo que ya era de su conocimiento? Esto es inadmisible. No solo genera duda, sino rechazo de la eventual parcialidad que pudiera tener el referido congresista para llevar adelante una investigación que sea objetiva”, recriminó Adrianzén.

Horas antes, luego de la presentación del general PNP Óscar Arriola ante la comisión que preside, Juan Burgos aseguró ante la prensa que tenían nuevos indicios para insistir en el pedido de facultades investigadora que está pendiente desde mediados de setiembre para ser evaluado en el pleno.

“Para nosotros es indicio de algo sospechoso tuvo que hacer el vehículo presidencial, el EGR-844″, comentó luego de decir que la concesionaria vial informó que el 24 de febrero el ‘cofre’ y otro vehículo se apartaron de la delegación presidencial, giraron en U y se estacionaron en un grifo en la Panamericana Sur donde fueron fotografiados, para recién regresar a Palacio de Gobierno 26 horas después, el 25 de febrero.

Esto, para Adrianzén, son “declaraciones altisonantes” por parte de Burgos al señalar que el pedido de facultades solo debería proceder si hubiese una razón que la justifique.

Sin embargo, el primer ministro evitó responder sobre los desplazamientos del ‘cofre’ ante reportajes periodísticos que señalan que Dina Boluarte no estuvo presente en la zona donde fue fotografiado a fines de febrero.

“Disculpe pero no puedo, no estoy en condiciones de poder decir qué es lo que pasó con el ‘cofre’, dónde estuvo, a dónde llevaron a la presidenta, dónde la recogieron, etc. Esto lo hago porque estaría quebrantando la ley”, comentó al asegurar que es información reservada.