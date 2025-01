El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, descartó que esté evaluando realizar cambios en el gabinete a pesar de las investigaciones fiscales que involucran a Julio Demartini, de Desarrollo e Inclusión Social; y a Eduardo Arana, de Justicia y Derechos Humanos.

En declaraciones a la prensa este viernes, Adrianzén fue consultado si es que estos dos ministros todavía gozan de la confianza de la jefa de Estado pese a estar investigados en el Ministerio Público. Julio Demartini está implicado en el caso Qali Warma, mientras que Arana tiene pendiente un proceso por presuntos vínculos con “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

“En principio, todos los integrantes del Gabinete y el que habla gozan de la confianza de la señora presidenta, pero al mismo tiempo tengo que informar que la presidenta tiene permanentemente nuestro cargo a su disposición. En el momento en el que ella decida hacer renovación del gabinete, por supuesto todos estaremos acatando la disposición presidencial”, aseguró.

“De momento, no tengo que anunciar cambios ministeriales, pero esto depende de la señora presidenta”, agregó.

Julio Demartini, este jueves, dijo que no había presentado su carta de renuncia pero que Boluarte tenía la libertad de decidir si lo retiraba o no del cargo, luego que se difundiera un audio donde se oye a Carlos Guillén, supuesto cercano a la presidenta, mencionar que el gobierno quiere “desaparecer” al ministro de Desarrollo e Inclusión Social.

En paralelo, Eduardo Arana acaba de ser objeto de una resolución del Poder Judicial que ordena el levantamiento de su secreto de las comunicaciones por estar implicado en conversaciones telefónicas con Walter Ríos en el marco del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Sobre este último, el decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Raúl Canelo, pidió que Dina Boluarte y Gustavo Adrianzén evalúen si sigue en el cargo de ministro al calificar su permanencia como algo “altamente inadecuado”.

Al respecto, el primer ministro respondió: “Guardo profundo respeto por el gremio. Soy colegiado en el CAL. No obstante, tengo que discrepar de aquello. Me sorprende de sobremanera que no se tenga en consideración el mínimo principio de inocencia”.

Adrianzén insistió que todos los ministros, cuando sean emplazados por el Poder Judicial o el Ministerio Público, colaborarán con las investigaciones. “Todos los ministros del Gabinete han venido constantemente brindando colaboración a las investigaciones que se han seguido ante la fiscalía. Lo ha hecho el señor Demartini, estoy seguro que también lo está haciendo el ministro Arana”, aseveró.