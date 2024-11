El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, descartó que esté evaluando renunciar al cargo y minimizó que su labor como vocero oficial del Gobierno se vea minimizada por la función de Fredy Hinojosa, vocero del despacho de Dina Boluarte.

“De ninguna manera”, respondió este lunes en una entrevista a RPP cuando se le preguntó si evaluaba renunciar al cargo.

“Yo tengo una responsabilidad y mientras goce de la confianza de la presidenta, yo voy a seguir ejerciendo el cargo y dando, como pienso hacerlo, lo mejor de mí para poder contribuir al Gobierno”, agregó.

Adrianzén, de esta forma, dijo que respeta la decisión de Dina Boluarte de considerar como conveniente mantener a Hinojosa en ese puesto.

“El día que no esté de acuerdo con alguna decisión que sienta yo que me afecte o que va en contra de mis principios, daré por supuesto un paso al costado. Pero en este caso, para nada”, comentó.

Gustavo Adrianzén descartó, en esa línea, que Dina Boluarte le haya propuesto al excanciller Javier Gonzáles-Olachea asumir el premierato en su reemplazo. aunque no descartó que la propuesta haya surgido de parte de otros miembros del Ejecutivo.

“Seguramente a él y a varios otros (les propusieron ser primer ministro). A mí no me consta que así haya sido y la presidenta tampoco me lo ha comentado así. Tienes que tener en cuenta de dónde vienen los ofrecimientos. Si es un bufo, para qué le haces caso. A los payasos no se les hace caso, se le hace caso a la dueña del circo”, explicó.

El primer ministro aseguró que espera seguir ocupando su puesto “mucho más allá de APEC” y garantizó que mantiene la confianza de la presidenta.

Asimismo, minimizó la sobreposición que tendría su labor con la del vocero oficial del despacho presidencial, Fredy Hinojosa, al asegurar que él responde por la Presidencia de la República y no por todo el Ejecutivo.

“Él es el jefe de asesores técnicos del despacho presidencial y, como tal, da información de su trabajo. No habla a nombre del gobierno”, manifestó.