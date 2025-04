El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, defendió las frases de Dina Boluarte con las que llamó como “traidores a la patria” a quienes cuestionan al Gobierno y difunden información para, según ella, “alimentar el miedo”.

En declaraciones a RPP, comentó que en la época de lucha contra los terroristas de Sendero Luminoso había un “consenso” para no difundir sus atentados. Ante esto, se le recordó que en aquellos años ningún gobernante había dicho que los medios de comunicación fueran traidores a la patria, en alusión a las expresiones de Boluarte.

“Quisiera que lo tomemos en el marco, en un ejercicio en que sí hay sí hay también desinformación y creo que allí lo que se ha querido decir es que algunos, no todos porque la generalización no es positiva, sí tengo que coincidir en este sentido que hay también desde algunos medios desinformación y esto no es positivo”, respondió Adrianzén.

El último lunes, en una de las sesiones del llamado “cuarto de guerra” en Palacio de Gobierno, la mandataria dijo que hay “sectores mezquinos” que eligen “alimentar el miedo, buscan caos y réditos políticos”, algo que calificó como “traición a la patria”.

“Mientras el Gobierno trabaja incansablemente en devolver la tranquilidad a las calles, hay sectores mezquinos que prefieren cerrar los ojos, que eligen alimentar el miedo antes que sumar fuerzas. No buscan soluciones, buscan caos. No buscan justicia, buscan réditos políticos, mezquinamente utilizan la situación delicada en el tema de la criminalidad del país para subirse a su pedestal político. Eso es mezquino, eso es traición a la patria”, dijo Boluarte ese día.

Según Gustavo Adrianzén, hay un “problema de comunicaciones” que persiste porque no hay credibilidad hacia los políticos, lo que incluye cuestionamientos a las buenas noticias que pueda dar el Ejecutivo.

En esa línea, insistió en reclamar que debería haber noticias favorables al Gobierno en medios de comunicación como una manera de “contribuir” en la lucha contra la inseguridad.

“Si hubiese un poco más de difusión podríamos ayudar que estos esfuerzos se produzcan. Han dicho también desde el otro lado, concretamente los medios, que los medios no están para hacerle publicidad al Gobierno y no la queremos. pero queremos que sí contribuyan a difundir lo que se está haciendo y positivamente, y si hay críticas que también se hagan pero sí, en esto tenemos que participar todos y en este participar todos también hay que contribuir”, manifestó.