Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, advirtió que Dina Boluarte podría quedar habilitada para disolver el Congreso si es que él es censurado y no se le otorga la confianza a su sucesor.

“La recomposición de un Gabinete obliga, entre otras cosas, que quien eventualmente pudiera asumir el cargo tener que presentarse dentro de los 30 días al Congreso para emitir un voto de confianza. Imagínate por un instante que censurado Adrianzén al entrante no le den la confianza. A partir de ese momento la presidenta de la República constitucionalmente puede disolver el Congreso. No estamos en el último año, estamos en mayo. Todavía hay tiempo”, agregó en la conferencia de prensa de ministros e este 7 de mayo.

Esto, en medio del contexto en el que el pleno del Parlamento evaluará la próxima semana diversas mociones de censura planteadas por bancadas tras la matanza de 13 trabajadores mineros en Pataz.

“Pregunto yo, a modo de reflexión, qué tanto bien le hace a una coyuntura este tipo de prácticas. Espero que , lo que digo ahora, me pueda servir de argumento al momento que esté frente a los parlamentarios, a los líderes de grupos políticos y portavoces”, agregó luego recordara que el Gobierno tendría que presentar un nuevo gabinete en cuestión de 30 días.

Gustavo Adrianzén hizo hincapie varias veces en el riesgo que supondría en temas como la lucha contra la inseguridad ciudadana que se genere una crisis de gabinete con su censura.

En esa línea, aseguró que él acepta que diversas bancadas hayan presentado hasta cuatro mociones de censura en su contra y reiteró que dialogará con los congresistas en los próximos días.

“Naturalmente no voy a estar de brazos cruzados, sino me veo en el deber de hablar con los portavoces, los parlamentarios, con los líderes de las bancadas y me veo en la necesidad de explicar esto que no se sabe (...) mostrar que las cosas se están haciendo con el mayor de nuestros esfuerzos”, aseveró.