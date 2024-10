Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, aseguró que Dina Boluarte sí estuvo presente en el condominio Mikonos los días en los cuales el ‘cofre’ fue visto acudiendo a estos inmuebles al sur de Lima y donde la policía sospechó que estuvo escondido Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia desde octubre del 2023.

En la conferencia de prensa que brindó el Gabinete este 30 de octubre, Adrianzén calificó el tema sobre el uso del ‘cofre’ los días 24 y 25 de febrero cuando se sospecha que habría sido usado para facilitar la fuga de Cerrón como una “cantaleta”.

“Lo llamé la cantaleta porque todas las semanas estamos en este tema y no salimos de ello. Nos quedamos ahí atorados, si el cofre vino vacío, si el cofre vino lleno. Quiero ser lo más atento posible pero yo les comento lo que yo sé. La señora presidenta estuvo en la urbanización Mikonos. No le puedo decir ni de dónde vino, ni a qué hora llegó, ni a qué hora se fue, ni con quién se entrevistó porque, lo he dicho en anteriores oportunidades, esto forma parte de la reserva que debemos tener porque se trata de la presidenta de la República”, explicó.

El martes 29 de octubre, ante la Comisión de Fiscalización, Gabriel Herrera, representante de los propietarios del condominio Mikonos, descartó que haya registro de una supuesta visita de Dina Boluarte al lugar los días 24 y 25 de febrero. También descartó haber visto una comitiva que deje a alguien del cargo de la presidenta e incluso afirmó que, los vehículos oficiales del Estado que sí registraron ingresos, tenían placas “fraudulentas”.

En respuesta a estas versiones, el primer ministro minimizó la versión al reiterar que Boluarte sí acudió al lugar.

“Si el señor dijo que no la vio, bueno, la señora no tiene por qué pasar a saludarlo a su casa a ese señor, y si el señor dijo que el cofre llegó vacío, ya explicaron que fue por un cambio de guardia. No entiendo lo que están buscando”, respondió Adrianzén.

Cabe recordar que esta versión coincide con lo dicho por el abogado del entonces chofer del ‘cofre’, el suboficial PNP Félix Montalvo, Jesús Poma Zamudio, quien la semana pasada dijo ante la prensa que su patrocinado dejó a la presidenta el 24 de febrero en el condominio mientras que él pernoctó en la Comisaría de Asia.

Luego de insistir en que la presidenta Dina Boluarte tiene una “protección distinta” que evita que brinden información sobre su visita al condominio Mikonos, Gustavo Adrianzén resaltó que el vehículo presidencial en ningún momento trasladó a Vladimir Cerrón.

“No podemos andar por ahí diciendo a qué hora va a ir a tal lugar, con quién se va a entrevistar, a qué hora va a regresar. Estamos hablando de la presidenta. Ella tiene una coraza de protección distinta a la que yo tengo, a la que tienen cualquiera de los ministros. Nosotros estamos obligados a responder, pero la señora presidenta por su condición excepcional de jefa de Estado que personifica a la Nación tiene este resguardo. No se puede brindar información sobre las actividades que ella hace”, señaló en la conferencia de prensa.

“No sé cómo comunicarlo para que quede claro. La señora presidenta en el auto presidencial denominado ‘cofre’, no ha llevado nunca jamás al señor prófugo de la justicia Vladimir Cerrón. Jamás el coche presidencial ha servido para transportar a ningún prófugo de la justicia”, agregó.

Adrianzén concluyó la conferencia asegurando que la policía está buscando al exgobernador de Junín prófugo de la justicia y que lo capturarán para ponerlo a disposición de los órganos jurisdiccionales.