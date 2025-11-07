Sebastian Ortiz Martínez
Sebastian Ortiz Martínez

Gustavo Adrianzén: “La vacancia de Dina Boluarte va a tener que juzgarse tras una reflexión más profunda”
A casi un mes de la vacancia de Dina Boluarte de la Presidencia, su ex primer ministro Gustavo Adrianzén rompe su silencio. En una entrevista con El Comercio, en el marco de la CADE Ejecutivos 2025, afirmó que el Congreso “toma decisiones políticas” y en ese marco se decidió la destitución de la exmandataria.

