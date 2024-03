El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, cuestionó a la Fiscalía de la Nación por el inicio de las indagaciones preliminares contra la mandataria Dina Boluarte por su posesión de relojes marca Rolex al considerar que hubo una “insólita celeridad” en abrir este proceso.

“Yo tengo 32 años de ejercicio profesional, varios de ellos he sido procurador del Estado y me sorprende sobremanera la insólita celeridad con la que se ha decidido el inicio de estas indagaciones preliminares. Discúlpenme, pero quizá ustedes tengan otros casos parecidos en los que se haya activado tan rápido el mecanismo fiscal para iniciar una indagación preliminar”, cuestionó este martes.

Luego de reunirse con la bancada Renovación Popular en el Congreso, también criticó que se haya abierto esta indagación contra alguien que ocupa una alta investidura como Boluarte.

“La institución de la Presidencia de la República está protegida constitucionalmente por un resguardo muy especial que tiene que ver justamente con la alta dignidad del cargo. El 117 de la Constitución precisa con exactitud cuáles son las únicas causas por las que la presidenta de la República puede ser acusada. Este supuesto no corresponde a ninguna de las que indica el texto constitucional”, comentó.

El primer ministro, sin embargo, reconoció que esto no significa que la jefa de Estado no pueda ser investigada. Lo que sí criticó es que se investigue a Boluarte, no por “situaciones sumamente excepcionales” sino por algo que trivializó como la posesión de joyas, recordando los dichos del contralor Nelson Shack, quien este lunes dijo que no precisaban ser incluidas en sus declaraciones juradas.

“Dijo que no había necesidad que los funcionarios públicos estemos declarando las joyas, sin haber definido siquiera joyas. ¿Qué sentido podría tener eso? Declaremos los lapiceros, la medallita de bautizo, las alianzas matrimoniales. ¿A dónde vamos a llegar?”, replicó.

Cabe recordar que el contralor Shack precisó este martes, al ser consultado sobre las críticas que tuvo su primera declaración, que efectivamente todos los funcionarios públicos están obligados a declarar su patrimonio, lo que incluye las joyas.

En la conferencia de prensa, el ministro Adrianzén dijo no conocer con exactitud cuántos relojes Rolex tiene la presidenta o la fecha en la que fueron adquiridos.

“Quisiera tener toda esa información para brindársela pero la verdad es que no la tengo. Yo me quedo con los dichos por la señora presidenta en el sentido de afirmar que todos los bienes accesorios de uso personal que ella posee son resultado de su trabajo”, recordó en alusión a lo que respondió la presidenta ante la prensa. “No tengo la precisión del número exacto, marcas, fechas. No la poseo”, reiteró el primer ministro.

Finalmente, Gustavo Adrianzén garantizó que Dina Boluarte, ante las indagaciones del Ministerio Público, ha comprometido su apoyo y recibirá a los fiscales donde corresponde para declarar y dejar que el tema se pueda “resolver con prontitud”.

“Considero que si no hay desbalance, considero que si no había obligación de declarar de manera detallada esto y si a todo ello le agregamos la coraza que constitucionalmente tiene la institución de la Presidencia de la República, confío que agotadas estas indagaciones preliminares que inició el Ministerio Público, eso será archivado de manera definitiva”, concluyó el primer ministro.

#LoÚltimo Fiscalía de la Nación informa a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/PjAL2D5Um9 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 19, 2024

Este lunes, la Fiscalía de la Nación a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, inició diligencias preliminares contra Dina Boluarte por presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos, como consecuencia de la información sobre la posesión de relojes marca Rolex por parte de la presidenta, tal y como informó el noticiero “La Encerrona”.