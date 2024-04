El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, negó que Dina Boluarte le haya detallado si es que los relojes Rolex que lució en eventos desde el 2023 han sido regalos del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, y dijo que esto se sabrá mañana cuando la jefa de Estado responda ante el Ministerio Público.

En declaraciones a RPP, fue consultado sobre la hipótesis de que Oscorima haya sido el origen de uno de los Rolex de Dina Boluarte porque hizo la compra de un reloj el 31 de mayo del 2023, cumpleaños de la mandataria, y antes de visitar Palacio de Gobierno. Ese mismo modelo sería usado por primera vez por Boluarte en junio de ese mismo año.

“Podría ser, yo quisiera saberlo. Voy a esperar a mañana”, fue todo lo que respondió para luego negar que la presidenta le haya informado sobre este supuesto regalo. “Puedo asegurar que no, y yo no se lo he preguntado tampoco”.

Gustavo Adrianzén confirmó que la mandataria responderá acompañada por su abogado ante la Fiscalía de la Nación, ya sea en el Ministerio Público o en Palacio de Gobierno.

“Felizmente este tema de los relojes mañana va a terminar [...] Sabrá explicar con absoluta contundencia qué es lo que pasó, cómo sucedieron las cosas. Yo presumo que después de esta explicación, no le quede más al Ministerio Público que cerrar esta investigación”, replicó.

El primer ministro esperó que lo mismo ocurra tras la declaración de Oscorima, citado para hoy jueves 4 de abril por el caso Rolex.

Lo que Adrianzén descartó es que la transferencia de 100 millones de soles al Gobierno Regional de Ayacucho luego del presunto regalo del reloj Rolex pueda ser considerado como algo irregular y dijo que se trata de una “infeliz coincidencia”.

“Esos fondos provienen de la realización este año 2024 de los Bolivarianos bicentenarios y se hace en Ayacucho y son la base de lo que va a significar los Bolivarianos 2025. Esto tiene un costo, hay que preparar infraestructura y esto tiene una programación de meses atrás. No tiene por qué sorprende una infeliz coincidencia, por llamarla así, porque se tenía que hacer en este periodo”, explicó.