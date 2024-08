El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, dijo que el Ejecutivo ya se ha pronunciado en contra del proyecto de ley de Waldemar Cerrón (Perú Libre) para crear una comisión especial en el Congreso que permita sancionar a jueces y fiscales, pero luego comentó que sería “conveniente” hablar de una reforma del Ministerio Público.

En declaraciones a la prensa desde Arequipa, aseguró sin embargo que desde el Gobierno no están evaluando presentar alguna iniciativa que apunte a realizar cambios o reformas en el Ministerio Público, tras asegurar que hay decisiones tomadas por fiscales que rechazan.

“Desde el Poder Ejecutivo no se va a, no se está estudiando, la elaboración de ninguna propuesta que partiendo del Ejecutivo se dirija al Congreso para proponer una reforma, reorganización de ninguna entidad como la del Ministerio Público o el Poder Judicial. No se está trabajando ninguna iniciativa de esa naturaleza y y como Presidente del Consejo de Ministros puedo garantizarlo”, aseguró.

Previamente, Adrianzén reconoció que como ejercicio constitucional de crítica a las resoluciones jurisdiccionales, desde el Gobierno han alzado su voz por cuestionar decisiones tomadas en el Ministerio Público, en alusión a un caso en el que, según dijo, un fiscal dispuso la liberación de dos sicarios capturados con armas de guerra.

“Nos hace pensar, entonces, que lo más conveniente probablemente es que esa entidad particular pase por un proceso de profunda reforma. Creemos que, probablemente ahí, encontraremos la solución al problema que nos está aquejando”, aseveró.

El primer ministro también aseguró que la posición del Ejecutivo es la que expresó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos este viernes, en rechazo al proyecto de ley de Waldemar Cerrón.

“Básicamente lo que decimos es que nosotros somos estrictamente respetuosos del principio de separación de poderes, somos estrictamente respetuosos de la autonomía de las autoridades jurisdiccionales”, comentó.