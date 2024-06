El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, respaldó las declaraciones del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en contra de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), y si bien descartó que el Gobierno busque disolver esta división policial, aseguró que hay actos que deben ser investigados.

En conferencia de prensa este miércoles, el primer ministro dijo hacer “suyas” las frases del titular del Ministerio del Interior.

“Nosotros vemos con atención el funcionamientos de esta unidad independiente de la Policía Nacional, y lo vemos con atención porque tenemos indicios razonables de que allí se habrían producido unos actos de gestión administrativa que merecen ser revisados”, respondió.

Gustavo Adrianzén sobre la Diviac

Cabe recordar que Juan José Santiváñez ha repetido en varias oportunidades desde hace varios días que la Diviac habría usado sin rendir cuentas unos 72 millones de soles que ha recibido para financiar su funcionamiento desde el 2019 hasta el 2024.

Gustavo Adrianzén recordó que la Contraloría ha comunicado que realizará una acción de control en la Diviac y aseguró que este y otros temas relacionados a esta división serán objeto de la conversación entre el ministro del Interior y el contralor Nelson Shack.

“Por otro lado, estoy en condición de informar que el Congreso de la República ha comunicado que va a dar facultades de comisión investigadora a la Comisión de Defensa y Orden Interno para que también realice acciones en esta dependencia, Diviac, a fin de comprobar si existe o no irregularidades en el manejo de la gestión administrativa”, adelantó.

Adrianzén insistió en que, pese a los cuestionamientos de Santiváñez, el Ejecutivo no tiene planeado desactivar la división, sino fortalecerla.

“Desde el Ministerio del Interior y la PNP se nos ha informado que no hay ninguna voluntad de desaparecer esta división y lo que se pretende es encausar, fortalecerla y hacer que no vaya a desviar sus atenciones en razón a mandatos o disposiciones que no correspondan estrictamente para la función que ha sido concebida”, indicó.