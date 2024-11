El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, criticó la censura que el Congreso aprobó contra el ahora exministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, y dijo que los legisladores habrían actuado por presión de los mineros que protestaban en la Av. Abancay que exigían la extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

“Yo creo mucho en la gimnasia parlamentaria, en las relaciones Ejecutivo-Legislativo, pero no me parece que haya sido oportuno ni que haya sido la mejor decisión. No puedes retirar a un ministro de Estado encargado de un tema tan serio en una crisis como esta para promover una censura”, dijo este sábado a RPP.

Adrianzén aseguró que habló con las fuerzas políticas para explicar la importancia de la permanencia de Mucho, de quien dijo que era uno de los ministros con mayor respaldo en el APEC.

“Conocido en varios países y tenido por un ministro muy exitoso. Rómulo es un profesional con absoluta solvencia y su apartamiento a mí me ha causado profunda insatisfacción”, aseveró.

Para el primer ministro, los congresistas que votaron a favor de censurar al exministro actuaron, según ellos mismos, cuestionando la ley de minería artesanal y pequeña minería (ley MAPE) que el Ejecutivo remitió y que no fue debatida en el Parlamento.

“Y luego los dos mil mineros acampados en la Av. Abancay parece que ejercieron significativa presión a esa toma de decisión”, agregó.

Adrianzén adelantó que “muy pronto” el Gobierno estará nombrando al reemplazo de Rómulo Mucho, y espero que la decisión se conozca este mismo sábado. “No lo puedo decir”, fue lo único que respondió cuando se le pidió adelantar el nombre que ocupará el puesto en el Ministerio de Energía y Minas.





Gustavo Adrianzén sobre ley que amplía Reinfo

En otro momento, Gustavo Adrianzén cuestionó que el Poder Legislativo haya aprobado este viernes la ampliación del plazo del Reinfo por seis meses, en medio de protestas de mineros ilegales e informales que llegaron a Lima.

“Se precipitan y saca esta ley donde nos amplía el Reinfo por seis meses más, advirtiendo que podría prorrogarse un periodo igual de seis meses”, dijo al recordar que el Gobierno envió la ley MAPE.

“Lo que he podido leer y que seguramente está siendo remitido al Poder Ejecutivo para nuestro análisis y, cuando no, eventual observación, es que con una ley ordinaria del Congreso de la República pretenden hacer modificaciones a la ley de bases de descentralización, a la ley de gobiernos locales y más allá que se pretenda empoderar al Ministerio de Energía y Minas para que dirija estas actividades, se estarían restringiendo facultades o competencias ya conferidas a las direcciones regionales de minería”, aseveró.

Adrianzén insistió en que, para los mineros, “la formalización es el camino” y que, pese al pago de impuestos, lo que estarían ganando es evitar estar expuestos al abuso y al trabajo en condiciones infrahumanas, así como apartarse de las organizaciones criminales que operan alrededor de esta actividad.

“Vamos a presentar una opinión, revisaremos si es conforme a la constitución, si está de acuerdo, daremos nuestra opinión y si corresponde, lo promulgaremos y si corresponde observarla, también seguiremos ese camino”, garantizó el primer ministro.