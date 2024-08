El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, reiteró su respaldo al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y dijo que le cree cuando este afirma que los audios difundidos en donde se le oye decir que Dina Boluarte le pidió desactivar la Diviac son falsos.

“El señor ministro del Interior ha sido enfático en afirmar que esos audios son falsos. Yo naturalmente le creo al ministro. En todo caso, este es un asunto que está en sede fiscal y ahí es donde se tiene que investigar”; aseveró ante la prensa desde Loreto.

Según Adrianzén, corresponderá que en las investigaciones se verifique la autenticidad de las grabaciones. “Imagino que un peritaje no hará sino corroborar lo que el ministro está diciendo”, concluyó.

Este miércoles en la conferencia de prensa del Gabinete Ministerial, Adrianzén ya había mencionado el respaldo que mantiene la presidenta Dina Boluarte al ministro del Interior a pesar que es investigado por presunto abuso de autoridad en la Fiscalía de la Nación.

“No tiene por qué sorprender el respaldo de la señora presidenta a un ministro, que por lo demás, está combatiendo la delincuencia común y el crimen organizado como no se ha visto antes. Los resultados están allí a la vista, no podemos negar y en esto quiero ser preciso de que no siguen habiendo asaltos, sicariato, extorsiones”, aseguró el primer ministro.

Horas antes, Dina Boluarte había participado en un evento público oficial donde saludó efusivamente a Juan José Santiváñez con un abrazo.

El Ejecutivo ha descartado que se vayan a evaluar cambios en la persona a cargo del Ministerio del Interior pese a las investigaciones y los audios.

“El ministro del Interior, con relación a los audios que hacen referencia (en los medios), ha declarado ya. El proceso se encuentra ante el Ministerio Público y esa es la instancia en la que se tiene que investigar. En lo que corresponde al Poder Ejecutivo, él va a seguir en funciones”, expresó Adrianzén el 27 de agosto.