Frente a los medios de comunicación, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, descartó que vaya a realizar cambios en el gabinete, asimismo, confesó que escuchó las declaraciones que brindó el titular del Midis, Julio Demartini, sobre el caso Qali Warma; sin embargo, sostuvo que, hasta el momento, no ha conversado personalmente con el funcionario.

“Escuché las declaraciones del ministro, aún no he tenido oportunidad de conversar con él, seguramente lo haremos en el transcurso del día; pero si me preguntan por cambios en el gabinete, personalmente, el que habla, no tiene ninguna pretensión de hacer ningún cambio por ahora ”, sostuvo durante el Muni Ejecutivo de alcaldesas.

En esa línea, el premier reafirmó su respaldo a Julio Demartini , quien hace semanas se salvó de ser censurado en el Congreso. Como se recuerda, el último domingo, el encargado del Midis reveló que se reunirá con la presidenta Dina Boluarte para evaluar su permanencia en el cargo.

“El respaldo no es individual, hay 18 ministros en el gabinete y todos están respaldados. En tanto no se tome una decisión distinta, todos gozan de la confianza de quien habla y la presidenta de la República ”, subrayó Gustavo Adrianzén.

Demartini dio estas declaraciones luego de que la Fiscalía anunció que abrió una investigación preliminar en su contra por presunta obstrucción a la justicia y negociación incompatible en el caso Qali Warma. Las diligencias durarán 90 días y, en ese plazo, se recogerán los testimonios de Carlos Guillén Anchayhua y Noemí Alvarado .

Se presume que el primero de ellos, quien sería allegado a Dina Boluarte, habría intentado sobornar a la testigo clave para que le brinde información sobre este polémico caso. A cambio de su ayuda, el hombre le ofreció puestos de trabajo en el gobierno.