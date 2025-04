El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, defendió que la presidenta Dina Boluarte no declare ante la prensa al asegurar que ella habla en eventos oficiales y que, actualmente, “no hay condiciones” para que hable ante medios de comunicación.

Este jueves, Adrianzén declaró ante la prensa luego de participar en un evento junto a Boluarte en San Borja en el marco del Salón Internacional de Tecnología para la Defensa y Prevención de Desastres – SITDEF PERÚ 2025.

Ahí, se le preguntó por qué la prensa no tuvo acceso a la presidenta para hacerle preguntas, y se le mencionó que los periodistas fueron “encerrados” hasta que Boluarte se retiró del lugar a otro evento.

“La señora presidenta de la República, en cada una de las presentaciones públicas que hace, ella da mensajes. Acaba anoche de anunciar, por ejemplo con motivo de las exequias del Santo Padre que se van a hacer. Lamentablemente no hay condiciones, no hay decisión para que ella ahora mismo dé declaraciones de ese tipo, pero es una decisión que tenemos que respetar también”, manifestó para luego decir que no tenía conocimiento de la decisión de restringir el paso de la prensa a las inmediaciones de Dina Boluarte.

En otro momento, Adrianzén insistió en cuestionar los argumentos que expresaron diversos congresista que votaron en contra del permiso para que la jefa de Estado viaje a la Ciudad del Vaticano para el funeral del Papa Francisco, arguyendo temas de inseguridad ciudadana.

“Absolutamente injustificable porque no tiene una cosa que ver con la otra”, replicó. “No hay viaje de turismo ni de placer. Van al as exequias, se presentan las condolencias en nombre del Estado peruano y uno se retira. La participación de la señora presidenta era, en mi opinión, absolutamente fundamental”, agregó el primer ministro.