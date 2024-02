El periodista Gustavo Gorriti descartó haber ejercido presiones en el Ministerio Público o supuestamente haber dirigido investigaciones del equipo especial Lava Jato, tal y como señaló Jaime Villanueva en su testimonio por la investigación que se sigue contra Patricia Benavides.

“Que yo controlaba a Pablo Sánchez, que controlé la investigación, que controlé la gestión de Pablo Sánchez. Eso es demostrablemente falso”, indicó este jueves en una entrevista con la periodista Rosa María Palacios en Radio Santa Rosa.

Gorriti respondió así al ser consultado sobre supuestas presiones que ejerció, tanto contra Sánchez como contra el actual fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, desde antes que asuma el cargo en reemplazo de Patricia Benavides.

“Lo más importante es que nadie le preguntó a él si lo había amenazado o no. Nadie preguntó por la sustancia que podía tener eso. Nadie siquiera se esforzó en saber si yo conocía al fiscal de la Nación, que no lo conozco, no hemos cruzado palabra”, aseguró.

Asimismo, también se pronunció negando cualquier tipo de influencia en la dirección que asumían las investigaciones en el equipo especial Lava Jato y su conformación, refutando así comentarios de Villanueva ante el despacho de Delia Espinoza .

“Esta referencia venenosa se refiere a que yo tomaba el destino general de la investigación, lo que había que preguntar, las cosas de fondo, etc. Lo cual, de nuevo, hemos conversado, teníamos una información bastante avanzada sobre ese caso, hemos conversado algunas veces con la fiscalía, hemos conversado en muchísimos otros casos también, como lo hace cualquier periodista”, garantizó el director de IDL-Reporteros.

En esa línea, rechazó que Villanueva haya sido quien le presentó al fiscal José Domingo Pérez y menos que él lo haya llevado a su casa.

“Una de las cosas que él utiliza es que, de varias cosas que hay, no existen más testigos que los participantes, pero en otros casos sí hay circunstancias objetivas que lo pueden desmentir y lo desmienten”, indicó para luego insistir que podrá probar que el testimonio de Villanueva está lleno de “mentiras completas”.

Gustavo Gorriti detalló que conoció a Jaime Villanueva cuando era secretario general durante la gestión de Pablo Sánchez.

“Su estilo es, desde el comienzo, zalamero y todo ello, y resultó que era un catedrático en filosofía, que había enseñado en la Ruiz de Montoya y se me empieza a ofrecer como un vínculo que hace posible y que busca que se produzcan entrevistas, facilitar encuentros y todo aquello y él estaba en una posición que, desde el punto de vista burocrático, era importante”, recordó.

“Pero fue una fuente, uno de los numerosos personajes de la administración pública, sobre todo aquellos involucrados con los que buscamos tener relaciones y cualquier periodista que cultive fuentes en diversos lados, sabe que por lo normal uno debe buscar un trato cordial, respetuoso y en la medida de la posible, un trato que genere confianza”, añadió.

El periodista concluyó manifestando que las acusaciones en su contra son parte de una voluntad de destruir la labor de investigación periodística y “dejar un mensaje que pueden quebrar a cualquiera”, por lo que descartó que vaya a revelar sus fuentes.

“Antes que un periodista que se respete revele sus fuentes, la naturaleza de sus fuentes, antes que eso los ríos deben circular hacia las montañas. Cualquier cosa puede pasar, cualquier consecuencia puede darse menos revelar las fuentes reservadas”, garantizó Gorriti.