El presidente de Colombia, Gustavo Petro, atacó a los medios y congresistas de su país que lo cuestionan por el impasse surgido con Perú por la soberanía de la isla Santa Rosa, en la región Loreto.
A través de su cuenta en “X” (antes Twitter), el mandatario fustigó al periodista Luis Carlos Vélez y a la senadora María Fernanda Cabal, quienes compartieron en sus redes el editorial de El Comercio.
“Bravísimo estaba, como tantos como él, cuando afirmaban falsamente, que yo entregaba territorio colombiano a Venezuela, y ahora que es en verdad que ocupan territorio que debe ser de Colombia, desde el gobierno del Perú, se alegran”, dijo respecto de Vélez.
“Si señora. Pude defender el mar de Colombia. Tus presidentes lo perdieron. Por estar viendo a los jóvenes como enemigos, lanzándoles la violencia, perdían el territorio nacional”, le respondió a Cabal.
Petro también arremetió contra Radio Caracol, a quien acusó de estar buscando que Colombia “pierda territorio” al publicar el testimonio de un colombiano que vive a 5 minutos de la isla Santa Rosa.
“Vuelve y juega, la gran prensa colombiana buscando que Colombia pierde territorio. ¿Sabe Radio Caracol si están hablando es de la Isla Chinería? Porque la isla Santa Rosa no aparece en esta distribución de islas del tratado”, mencionó.
Petro acusó el martes al Gobierno de Perú de haber “copado” un territorio colombiano en la Amazonía y de haber violado el Protocolo de Río de Janeiro con el que se puso fin a la guerra de los dos países entre 1932 y 1933.
“El Gobierno del Perú ha copado un territorio que es de Colombia y ha violado el Protocolo de Rio de Janeiro que le puso fin (al conflicto limítrofe). El tratado de Río de Janeiro estableció que la frontera es la línea más profunda del río Amazonas y que cualquier desavenencia, se resolverá entre las partes”, expresó Petro en “X”.
Este hecho generó la protesta de la Cancillería peruana, que recordó que el Congreso aprobó el 12 de junio la creación del nuevo distrito de Santa Rosa de Loreto, en una norma que fue promulgada oficialmente el 3 de julio.
Además, las declaraciones de Gustavo Petro generaron la respuesta crítica de parlamentarios y autoridades locales, y reabrieron las tensiones entre su gobierno y el de Dina Boluarte.
