Gustavo Petro, presidente de Colombia, calificó como un “secuestro” la detención de dos ciudadanos colombianos en Santa Rosa de Loreto, al reiterar su negativa a que Perú tenga soberanía en este territorio y pese a los tratados y protocolos internacionales que delimitan la frontera entre ambos países.

“La detención de los contratistas colombianos en la isla de Santa Rosa es ilegal. Es un secuestro. Colombia considera que la isla de Santa Rosa no ha sido adjudicada de acuerdo al Protocolo de Rio de Janeiro”, escribió este miércoles en redes sociales.

Petro se refirió así al caso de los extranjeros Carlos Sánchez y John Amia, colombianos que fueron intervenidos por las autoridades mientras estaban realizando mediciones en el distrito de Santa Rosa de Loreto, al sur de la isla peruana Chinería.

Gustavo Petro no reconoce que los ciudadanos colombianos hayan sido detenidos en territorio peruano. (X: @petrogustavo)

Según informó el Ministerio Público esta mañana, ambos detenidos fueron trasladados a la comisaría de Santa Rosa ya que se sospecha que trataron de establecer la ubicación del territorio peruano como parte de Colombia.

La fiscalía está realizando las inspecciones técnicos policiales del lugar para recabar declaraciones de los dos investigados, los testigos y los agentes que los detuvieron, así como de los videos grabados en el lugar.

“También se ofició a la Superintendencia de Migraciones para conocer la situación del ingreso legal o ilegal de los extranjeros al territorio peruano”, aseguró el Ministerio Público.