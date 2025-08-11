Las autoridades peruanas del distrito de Santa Rosa, en Loreto, reportaron la colocación de una bandera de Colombia, en medio del impasse iniciado por el presidente de ese país, Gustavo Petro, quien desconoce la soberanía peruana sobre la isla.

Según informó Canal N, la bandera, de unos tres metros de altura, fue colocada en territorio peruano justo donde termina la isla Chinería, lo que causó estupor e indignación.

De inmediato se dio aviso a la Marina de Guerra del Perú y a la Policía Nacional (PNP), que llegaron a la zona para proceder al retiro de la bandera. Se desconoce quién colocó el emblema.

Bandera extranjera fue encontrada en territorio peruano

Sobre el tema, el exalcalde de Santa Rosa Iván Yovera informó que se comunicó con las autoridades locales y representantes del Ejército, a fin de reportar del hecho, que calificó de “provocación”.

Detalló que la bandera habría sido colocada por tres ciudadanos colombianos que llegaron a la zona a bordo de un deslizador.

“No tenemos información de quiénes son realmente porque no los conocemos. El presidente que filmó el video (de la asociación de transportistas fluviales) me dijo que no sabían quiénes eran, pero evidentemente sí son colombianos porque incluso tenían más banderas en la embarcación”, enfatizó a RPP Noticias.

Al respecto, el alcalde de la provincia de Mariscal Ramón Castilla, Julio Kahn, calificó de “provocación” este hecho y dijo que la población de la zona está preocupada por esta situación.

“Con este tipo de actitudes provocativas está demostrando que realmente está, cada día que pasa, yéndose a más, lo cual causa preocupación en la población”, señaló en RPP.

El burgomaestre indicó que los responsables de este hecho aprovecharon que dicha zona se encuentra despoblada y pidió la intervención de la Cancillería peruana para zanjar el tema.

“Nosotros lo estamos considerando ya como un acto de provocación. Esperemos que Cancillería utilice los medios diplomáticos para zanjar (esta situación)”, manifestó.