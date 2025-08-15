El Concejo Metropolitano de Lima aprobó retirarle la Medalla de la Ciudad de Lima otorgada en el 2012 al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por desconocer la soberanía peruana en Santa Rosa de Loreto, pese a los tratados y protocolos internacionales que delimitan la frontera entre ambos países.

La moción de orden del día fue sustentada por el regidor Efraín Aguilar (Renovación Popular) y se aprobó por mayoría el último jueves 14 de agosto, con el voto en abstención de Ivone Tapia (Alianza para el Progreso).

Como se recuerda, Susana Villarán entregó la condecoración a Petro Urrego, en ese entonces alcalde de Bogotá, en reconocimiento a su trayectoria política y profesional.

En aquella ocasión, Villarán de la Puente encabezó una ceremonia protocolar en la que se le otorgó la Medalla de la Ciudad y se le declaró Huésped Distinguido de Lima.

Como se recuerda, Gustavo Petro acusó al Perú de ocupar territorio colombiano y calificó como un “secuestro” la detención de dos ciudadanos de su país en la zona. Recientemente el Ministerio Público dictó siete días de detención preliminar contra ambos.

Además, el Pleno del Congreso aprobó dos mociones que rechazan las declaraciones del presidente de Colombia y respaldan la defensa de la soberanía peruana sobre el distrito de Santa Rosa de Loreto. La votación fue por unanimidad (106 votos a favor).

El Parlamento también aprobó una moción de rechazo y condena a las acciones del precandidato presidencial colombiano Daniel Quintero Calle, quien izó la bandera de su país en el distrito peruano de Santa Rosa, siendo declarado persona no grata.

En tanto, la presidenta Dina Boluarte visitó este viernes el distrito de Santa Rosa de Loreto, en la isla Chinería, frontera con Colombia, para liderar una acción cívica multisectorial del Gobierno, en medio del impasse iniciado por Gustavo Petro.

La jefa de Estado, que llegó a las 12:15 horas, acompañada por miembros de su Gabinete y el titular del Congreso, José Jerí (Somos Perú), subrayó: “No cederemos ni un centímetro de nuestro territorio, ni permitiremos faltas de respeto. Nuestra soberanía no está en discusión”.

Boluarte Zegarra también anunció una serie de acciones gubernamentales a favor del distrito de Santa Rosa de Loreto, como titulación de predios y servicios básicos.