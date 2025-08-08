El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró su postura en contra de reconocer la soberanía del Perú sobre la isla Santa Rosa de Loreto, acto que volvió a criticar como unilateral. Sin embargo, descartó que vaya a realizar una visita a este distrito al considerar que esto sería un “acto de guerra”.

En una entrevista al medio colombiano “El Espectador”, Petro fue consultado si es que tiene pensado hacer presencia en la isla Santa Rosa o en sus cercanías. “No. Ya sería un acto de guerra y todavía quiero evitar la guerra”, respondió.

Petro criticó la presencia de autoridades peruanas y de militares en la isla este jueves, cuando él también visitó la ciudad de Leticia, ubicada al otro lado del río Amazonas, una de las más cercanas al distrito peruano.

Según el mandatario colombiano, esto fue una respuesta a la decisión de visitar Leticia el 7 de agosto para realizar un acto de reivindicación de soberanía nacional. “Ellos responden metiendo militares en la isla. Eso es lo que pasó. Fue una comisión del Gobierno de ellos, en helicóptero, y salió una lancha artillada; no sé qué más hay”, comentó.

Gustavo Petro evitó cuestionar a la presidenta Dina Boluarte aunque recordó sus opiniones anteriores sobre la legitimidad de la actual mandataria pese al golpe de Estado que perpetró Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022. Lo que sí hizo fue especular que, si Castillo fuera presidente, él hubiera buscado el diálogo en lugar de aprobar la ley de creación del distrito d Santa Rosa de Loreto.

“Yo creo que (Pedro) Castillo hubiera hecho un diálogo, Boluarte no. Pero además es una decisión del Congreso, por la que tampoco voy a echarle la culpa a la jefa de Gobierno, porque no tengo el itinerario del proyecto de ley. Es una decisión del Congreso peruano, que rompe unilateralmente el tratado de Río de Janeiro”, respondió al asegurar que esto fue una provocación a la espera que Colombia se quede “callada”.

El presidente de Colombia insistió que el siguiente paso será la convocatoria de la comisión mixta encargada de velar por la delimitación fronteriza entre su país con el Perú, la cual se realizará los días 11 y 12 de setiembre en Lima.

“En este momento es la reunión, que se va a dar en septiembre. El Gobierno peruano no había aceptado eso hasta el miércoles; lo primero que va a haber es eso, que es la primera instancia por protocolo del Tratado de Río de Janeiro, que se firmó después de una guerra real, una guerra de verdad entre Perú y Colombia (...) Todo depende de la solución a este problema, que por ahora es diplomático”, comentó.