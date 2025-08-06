La exvicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez desmintió al mandatario de su país, Gustavo Petro, y negó que Bogotá tenga alguna disputa fronteriza o histórica con el Perú por la soberanía de la isla Santa Rosa, en Loreto.

A través de un video publicado en TikTok, indicó que si bien ambos países sostuvieron una guerra hace casi un siglo, existe un tratado de cooperación y la relación bilateral se maneja dentro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“No es cierto que Colombia tenga ninguna disputa fronteriza, ni histórica con el Gobierno del Perú, ni mucho menos con la nación peruana. Nuestros dos países tuvieron una guerra hace ya muchos años”, expresó.

“Tenemos un tratado de cooperación y amistad, tenemos una relación bilateral que se ha manejado tanto dentro del marco de la Comunidad Andina como a nivel bilateral, y que ha sido muy fluida, los temas políticos, comerciales, culturales: No hay ningún problema con el Perú”, añadió.

Ramírez mencionó que Petro utiliza como pretexto la supuesta soberanía de Colombia sobre dicho territorio peruano debido a las protestas en Boyacá, donde los agricultores han bloqueado las principales carreteras.

“Lo que está diciendo el presidente Petro no es más que un pretexto para mover la celebración del 7 de agosto del Boyacá al Amazonas. ¿Por qué no se hace en Boyacá? Porque está todo salido de control, porque las carreteras están tomadas por la protesta, los agricultores tienen razón en quejarse de este gobierno, que no ha satisfecho ninguno de los compromisos que ha hecho ni con los paperos, ni con los arroceros, ni con ningún sector de la agricultura”, subrayó.

LEE MÁS: Mancomunidad Regional Amazónica rechaza las afirmaciones de Gustavo Petro sobre la soberanía de la isla Santa Rosa

“También es cierto que el Gobierno tiene que hacer respetar las vías, tenemos que respetar el derecho a los colombianos a movilizarse. Le están haciendo daño a Bocayá y a todos los sectores de la producción y el Gobierno, en lugar de reconocer que tiene fallas, lo que hace es inventarse una celebración del 7 de agosto en el Amazonas, justificándolo ahora con un problema fronterizo con Perú que no tenemos ni vamos a tener”, sentenció.

@martaluciaramirez.col No hay ningún problema fronterizo con el Perú, lo que está diciendo el presiente Petro no es más que un pretexto para mover la celebración del 7 de agosto de Boyacá al Amazonas, porque todo está salido de control por sus incumplimientos. ♬ sonido original - martaluciaramirez.col

Nueva tensión

Como se recuerda, Petro acusó el martes al Gobierno de Perú de haber “copado” un territorio colombiano en la Amazonía y de haber violado el Protocolo de Río de Janeiro con el que se puso fin a la guerra de los dos países entre 1932 y 1933.

“El Gobierno del Perú ha copado un territorio que es de Colombia y ha violado el Protocolo de Rio de Janeiro que le puso fin (al conflicto limítrofe). El tratado de Río de Janeiro estableció que la frontera es la línea más profunda del río Amazonas y que cualquier desavenencia, se resolverá entre las partes”, expresó Petro en “X”.

Este hecho generó la protesta de la Cancillería peruana, que recordó que el Congreso aprobó el 12 de junio la creación del nuevo distrito de Santa Rosa de Loreto, en una norma que fue promulgada oficialmente el 3 de julio.

Según el Gobierno peruano, el pueblo de Santa Rosa es parte integrante de la isla peruana de Chinería, asignada al Perú en 1929 por la Comisión Mixta Demarcadora de Límites y que está sometida a su soberanía y jurisdicción nacional.

Precisó que la isla se ubica “al oeste del límite internacional peruano-colombiano, establecido por el thalweg del río Amazonas hasta la latitud determinada como límite entre Colombia y Brasil (señalada por el Hito 1995-1)”.

Además, las declaraciones de Gustavo Petro generaron la respuesta crítica de parlamentarios y autoridades locales, y reabrieron las tensiones entre su gobierno y el de Dina Boluarte.