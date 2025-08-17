Tras permanecer bajo custodia de la Policía Nacional (PNP), los topógrafos colombianos intervenidos cuando realizaban mediciones en territorio nacional fueron enviados a la ciudad de Caballococha.

Según informó TV Perú, a bordo de un mototaxi los dos extranjeros fueron llevados a un muelle para, a bordo de dos lanchas, trasladados por las autoridades a dicha localidad, en Loreto.

En dicha localidad el Ministerio Público continuará con las investigaciones del caso. Los dos colombianos permanecerán detenidos hasta el próximo martes 19 de agosto por disposición del Poder Judicial.

Al respecto, el fiscal Rodolfo Sifuentes indicó que se adoptó dicha decisión debido a que en Santa Rosa de Loreto no se cuentan con la tecnología necesaria para verificar los equipos topográficos incautados.

El padre de uno de los detenidos defendió la inocencia de su hijo y aseguró que solo era ayudante del otro ciudadano colombiano.

“Él no tiene nada que ver en esto, él es simplemente un ayudante. Su trabajo de él es eso. Los ingenieros gustan de él porque es servicial con su trabajo y ahora lo tienen así, como si fuera un criminal”, acotó.

Detenidos por atentar contra soberanía nacional

Como se recuerda, la Fiscalía Provincial Penal de Mariscal Ramón Castilla inició investigación preliminar contra Carlos Sánchez y John Amia por realizar supuestos estudios topográficos en la parte sur de Santa Rosa de Loreto.

La medida es por el presunto delito de atentado contra la soberanía nacional en la modalidad de actos dirigidos a someter a la república a la dominación extranjera.

Días atrás Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y precandidato presidencial de Colombia, izó una bandera de su país en Santa Rosa de Loreto. Por ello, el Congreso peruano lo declaró persona no grata.

Quintero Calle se grabó arribando en un bote junto a varias personas hasta territorio peruano, con un discurso en el que desconoce la soberanía del Perú tal y como lo ha venido haciendo el presidente de su país, Gustavo Petro.

“Nos quitaron Panamá y San Andrés, pero no voy a permitir que nos quiten el Amazonas. Santa Rosa es Colombia“, dijo en el video.

Por este hecho, el congresista Héctor Valer (Somos Perú) presentó una denuncia penal ante la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por el presunto delito de destrucción o alteración de hitos fronterizos en su modalidad agravada.

El legislador solicitó a las autoridades competentes, a través de la Cancillería peruana, la inmediata búsqueda, captura y extradición de Daniel Quintero para que responda por sus actos ante la justicia peruana.