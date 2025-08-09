El presidente de Colombia Gustavo Petro reitera que en la comisión mixta de setiembre demostrarán que la isla Santa Rosa no es peruana. (EFE/EPA/Presidencia de Colombia).
El presidente de Colombia Gustavo Petro reitera que en la comisión mixta de setiembre demostrarán que la isla Santa Rosa no es peruana. (EFE/EPA/Presidencia de Colombia).
Redacción EC
Redacción EC

El presidente de Colombia, , insistió en su posición de no reconocer la soberanía peruana de la isla Santa Rosa de Loreto, e incluso aseguró que en la comisión mixta limítrofe que sesionará en setiembre podrán demostrar su posición.

“Se reunirá la comisión mixta y allí irán nuestros técnicos a demostrar que Santa Rosa no ha sido adjudicada a Perú”, comentó este sábado por redes sociales.

Newsletter Mientras Tanto

Héctor Villalobos

Gustavo Petro se refirió a estas tensiones como un “diferendo limítrofe con el Perú”, sobre el cual explicó que el riesgo es que la ciudad de Leticia pierda el acceso directo al río Amazonas.

LEE TAMBIËN: Gustavo Petro dice que Colombia “no reconoce la soberanía del Perú” en isla Santa Rosa y que tiene “autoridades de facto”

El mandatario colombiano, horas antes, había .

“En este momento es la reunión, que se va a dar en septiembre. El Gobierno peruano no había aceptado eso hasta el miércoles; lo primero que va a haber es eso, que es la primera instancia por protocolo del Tratado de Río de Janeiro, que se firmó después de una guerra real, una guerra de verdad entre Perú y Colombia (...) Todo depende de la solución a este problema, que por ahora es diplomático”, comentó en una entrevista al medio colombiano “El Espectador”.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC