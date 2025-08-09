El presidente de Colombia, Gustavo Petro, insistió en su posición de no reconocer la soberanía peruana de la isla Santa Rosa de Loreto, e incluso aseguró que en la comisión mixta limítrofe que sesionará en setiembre podrán demostrar su posición.

“Se reunirá la comisión mixta y allí irán nuestros técnicos a demostrar que Santa Rosa no ha sido adjudicada a Perú”, comentó este sábado por redes sociales.

Gustavo Petro se refirió a estas tensiones como un “diferendo limítrofe con el Perú”, sobre el cual explicó que el riesgo es que la ciudad de Leticia pierda el acceso directo al río Amazonas.

Este es el primer informe objetivo del diferendo limítrofe con el Perú en Colombia, en peligro el acceso directo al Amazonas por Leticia.



Se reunirá la comisión mixta y allí irán nuestros técnicos a demostrar que Santa Rosa no ha sido adjudicada a Perú pic.twitter.com/BlUAjDLuNW — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 9, 2025

El mandatario colombiano, horas antes, había reconfirmado la intención de su gobierno de acudir a la sesión convocada para el 11 y 12 de setiembre de la Comisión Mixta permanente para la Inspección de la Frontera Peruano-Colombiana (Comperif).

“En este momento es la reunión, que se va a dar en septiembre. El Gobierno peruano no había aceptado eso hasta el miércoles; lo primero que va a haber es eso, que es la primera instancia por protocolo del Tratado de Río de Janeiro, que se firmó después de una guerra real, una guerra de verdad entre Perú y Colombia (...) Todo depende de la solución a este problema, que por ahora es diplomático”, comentó en una entrevista al medio colombiano “El Espectador”.