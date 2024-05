La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, respaldó la recomendación que Dina Boluarte recibió de su abogado para que guarde silencio ante la Fiscalía de la Nación por las investigaciones que se le siguen, ya que considera que hay una “campaña de desestabilización” contra la presidenta.

“Yo tengo una carpeta fiscal abierta a raíz de un reportaje de ‘Punto Final’ totalmente tendencioso y como persona yo siempre voy a hacerle caso a lo que me recomienda mi abogado. No solo como persona natural, sino también en mi calidad de ministra”, señaló este jueves a RPP, al comentar que cualquier cosa que diga puede ser usado en su contra.

“Yo no soy su abogado, pero lo que sí puedo decir es que si mi abogado me recomendara eso a mí, probablemente yo sí seguiría el consejo de mi abogado. Seguramente ella está siguiendo las recomendaciones de su abogado y además le asiste el derecho, no es que esté haciendo algo ilegal”, agregó en alusión a Dina Boluarte.

El abogado de la presidenta, Juan Carlos Portugal, le ha recomendado que guarde silencio ante el Ministerio Público por las investigaciones que afronta en la Fiscalía de la Nación, según dijo, para evitar la filtración de información que afecte los casos. “Mi recomendación ha sido esa, no solo con ella. Sin embargo ha habido esa discrepancia de opiniones. Es consciente que eso puede pasar y no hemos llegado a un consenso pero mi posición respecto a eso se mantiene”, comentó el miércoles a RPP.

La ministra Pérez de Cuéllar aseguró que, a opinión del Gabinete, hay una campaña desde el Ministerio Público para desestabilizar al Gobierno, respaldando así las declaraciones que dio el primer ministro, Gustavo Adrianzén, de que el fiscal de la Nación no está respetando el artículo 117 de la Constitución al denunciar constitucionalmente a Dina Boluarte.

“Consideramos que hay una campaña sistemática de desestabilización. Me refiero a la fiscalía y a otros poderes. Yo diría que hay una campaña clara para desestabilizar la institución presidencial”, comentó.

Esta presunta campaña dijo que es promovida por el Ministerio Público “en alianza con Eficcop y la Diviac” con acciones que calificó “por lo menos un poco sospechosas”.

“En todo caso, esa es nuestra opinión. Pueden discrepar. Estamos en una democracia donde cada uno puede dar su opinión. Ustedes me están preguntando, yo doy mi opinión y así como se respetan otras opiniones, se tiene que respetar mi opinión. Es mi opinión y la opinión del gabinete. Si la gente no está de acuerdo, bueno”, manifestó.