La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Hania Pérez de Cuéllar, aseguró que con las declaraciones que hizo sobre la compra de un reloj réplica en China al comentar el Caso Rólex se refería a algo que ocurrió hace más de 15 años antes que fuera funcionaria de Indecopi.

“Respecto a lo que dije sobre una compra que hice en China hace más de 15 años, no me refería a un Rolex, me refería a un reloj y lamento si esto ha sido malinterpretado pero yo en aquel entonces no tenía ninguna idea de poder ser funcionaria pública”, señaló este 4 de abril en declaraciones a Panamericana.

La ministra se refirió a sus comentarios el pasado 20 de marzo, cuando dijo en varias entrevistas que hizo una compra de un reloj réplica durante un viaje a China. “Hay una diferencia entre ‘fake’ y réplica. Cuando fui a China me compré uno que es réplica y que es más parecido al original y más caro”, comentó primero en Exitosa. Horas después, en declaraciones a RPP, Hania Pérez de Cuéllar, confirmó que compró un reloj “bamba” y calificó esto como un error que cometió hace muchos años.

Pérez de Cuéllar volvió a minimizar su decisión tomada en aquel momento al asegurar que “muchos lo hacemos por querer tener una fantasía”.

“No tenía idea que iba a terminar siendo presidenta de Indecopi. Obviamente rechazo que se venda piratería. Sin embargo, en el caso y ahí hay una controversia, en el caso de las réplicas, son las propias casas matrices que lideran estas autorizaciones. Hay un debate técnico, sé que en ciertos países eso igual se considera piratería pero lo cierto es que es algo que sucedió hace más de 15 años”, comentó este jueves.

La ministra insistió en sus otros comentarios relacionados a las investigaciones contra Dina Boluarte por el Caso Rolex. “Con respecto al complot, yo sí me reafirmo en el hecho que hay algo que está sucediendo detrás de todo esto”, acotó.

En esa línea, defendió a la presidenta al manifestar que no se está respetando su presunción de inocencia porque se está partiendo desde la presunción de una “culpabilidad”, al manifestar que no se han comprobado las versiones sobre el supuesto papel de Wilfredo Oscorima en la adquisición de los relojes Rolex.

“Hasta el momento son especulaciones lo que se dice que sería el señor Oscorima que hubiese comprado el reloj y se lo hubiese regalado a la presidenta [...] Acá partimos de la presunción de culpabilidad y hasta que se pruebe lo contrario, y eso es una violación a la libertad que tenemos todos los seres humanos de la presunción de inocencia”, concluyó.