En el podcast “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, el congresista Héctor Acuña (Honor y Democracia) afirmó que “no hay que ser adivinos” respecto a las llamadas que su hermano César Acuña realizó al economista Hernando de Soto tras ser designado jefe del Gabinete Ministerial por el presidente José María Balcázar.

Indicó que se puede identificar cuántas llamadas realizó Acuña Peralta a De Soto y que por ese lado no se puede “especular”, mas no se podrá predecir es para qué el candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP) telefoneó.

“En el número de llamadas no hay que ser adivinos, fácilmente se puede identificar, cuántas llamadas tiene. Creo que por ese lado no tenemos por qué especular. Número de llamadas, de dónde viene, lo podemos”, expresó.

“Lo que no podemos adivinar o predecir es por qué no hablaron, para qué lo llamó. Es difícil predecir qué querían hablar, cuál era la razón”, agregó.

Héctor Acuña también dijo que no aún no ha definido si dará el voto de confianza al Gabinete Ministerial presidido por Denisse Miralles y que ello dependerá de algunos cambios, como el del titular de Energía y Minas, Ángelo Alfaro.

“Yo no tengo mi voto decidido. Evaluaré, quizás posiblemente se den algunos cambios. El ministro de Energía y Minas, ahora que tenemos este problema del gas, del petróleo, el conflicto del Medio Oriente. (Su cambio del gabinete) ayudaría”, aseveró.

Revela detalles

Acuña Peralta también reveló que se comunicó con su hermano César para solicitarle apoyo a su candidatura a la presidencia de la Mesa Directiva del Parlamento, pero que el líder de APP le respondió que ya tenía “otra propuesta”.

“Sí (tuve respuesta), me dijo que ya tenía otra propuesta, por eso es que ya no hubo opción de hablar con los amigos de las bancadas porque ya teníamos la respuesta del presidente del partido. Nos dijo: ‘ya tengo otra alternativa’”, manifestó.

“Al final se supo que era Balcázar. Se han reunido en varias oportunidades, el congresista Balcázar tuvo un almuerzo con Podemos, con APP también se ha reunido. Claro, totalmente (APP respaldó a Balcázar). Lo que sí vemos, francamente, es que muchas personas no tienen esa valentía de decir: ‘sí lo apoyé’ o ‘no lo apoyé’”, añadió.

El legislador de Honor y Democracia admitió que votó por la candidatura de José María Balcázar y que antes de la elección, se reunió con él en su oficina. No obstante, aclaró que tras ello, no ha tenido comunicación alguna con el mandatario.

“Yo voté por el congresista Balcázar. Como mi oficina está en el mismo lugar donde se realizó la elección, en Azángaro, tuvieron la cortesía de visitarme en la mañana, antes que se produzca (su eleccción). Me dijo: ‘Yo estoy como invitado, soy un independiente’”, refirió.

“De alguna forma cruzamos pareceres porque los dos éramos candidatos. De alguna forma fue, me visitó y me dijo: ‘yo no estoy participando directamente por el partido de Perú Libre, soy un invitado’”, sentenció.

De igual modo, Acuña afirmó que existe un cogobierno de APP con Balcázar y que le sorprende que dicha bancada no haya apoyado la candidatura de la parlamentaria María del Carmen Alva (Acción Popular), pese a que hubo una “alianza” durante cuatro años para la Mesa Directiva del Congreso.

“Claro (hay cogobierno con Balcázar). De alguna forma hay una continuidad porque el congresista Balcázar sabía que su permanencia y elección dependía directamente de las bancadas. Lo que sí sorprende es que APP abandona a Maricarmen, habiendo estado en alianza cuatro años, porque ellos han sido miembros de la Mesa Directiva”, sentenció.