Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El congresista Héctor Acuña fue entrevistado en el el podcast “Tenemos Que Hablar” de El Comercio. (Foto: Captura YouTube)
El congresista Héctor Acuña fue entrevistado en el el podcast “Tenemos Que Hablar” de El Comercio. (Foto: Captura YouTube)
Por Redacción EC

En el podcast “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, el congresista Héctor Acuña (Honor y Democracia) afirmó que “no hay que ser adivinos” respecto a las llamadas que su hermano César Acuña realizó al economista Hernando de Soto tras ser designado jefe del Gabinete Ministerial por el presidente José María Balcázar.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.