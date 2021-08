El excanciller de la República, Héctor Béjar, explicó sus declaraciones sobre la Marina de Guerra del Perú y lamentó que se le haya pedido la renuncia antes de que se presentara ante el Congreso de la República para responder la interpelación que estaba en proceso de ser votada.

En declaraciones a Exitosa, el renunciante canciller citó un libro llamado “La acción institucional de la Marina de Guerra” en el que, según dijo, se detallan acciones que calificarían como “terrorista” perpetradas por miembros de la Marina en los años 1974 y 1975. Sin embargo, precisó que sus observaciones no se realizan contra la institución militar sino contra algunos de sus miembros.

Héctor Béjar: los cuestionamientos que llevaron a su renuncia de la Cancillería

“Este libro se llama ‘La acción institucional de la Marina de Guerra’, figura en el capítulo 11 lo que fue el atentado contra Guillermo Faura Gaig, vicealmirante que me honro de haber sido amigo, cuya casa fue volada la mitad con el peligro de que su familia fueran victimas. Si quieren llámenlo otra cosa, históricamente esto pasó”, señaló.

Béjar detalló que ya tenía lista una exposición para responder a los cuestionamientos formulados en su contra por las opiniones que sostuvo, antes de asumir el cargo, sobre el origen del terrorismo y sobre Sendero Luminoso.

“¿Por qué me piden la renuncia? Porque quieren evitar que vaya al Congreso a aclarar. Tenía mi exposición de dos horas respondiendo a todo. Me han dicho que yo maté al hermano del arzobispo de Lima, ¿qué puedo responder yo a eso? Dicen que yo maté gente en La Mar, cuando yo fui enjuiciado por un consejo de Guerra, amenazado por pena de muerte, me investigaron 5 años, el entonces fiscal militar, Juan Peña, me exculpó de todos los delitos, eso les iba a mostrar”, aseveró.

“No tengo nada contra los marinos, lo que tengo es contra gente que usa el nombre de la Marina para proteger sus actos dictatoriales y delictivos, eso no tiene que ver con toda la Marina”, agregó.

En otro momento señaló que muchas de las acciones terroristas que se atribuyen a Sendero Luminoso pudieron haber sido cometidas por otras personas que buscaban “aprovechar” la coyuntura para realizar ajustes de cuentas.

“Cuando tú pones una bomba, van a sonar diez más porque siempre hay gente que aprovecha eso para el ajuste de cuentas. ¿Todos los atentados que se atribuyen a esos fueron de ellos [Sendero Luminoso] o hubo gente que se metió ahí?”, cuestionó el saliente canciller.





Uso político del terrorismo

Héctor Béjar señaló también que el fujimorismo ha buscado usar el tema de terrorismo políticamente y que, durante el periodo del conflicto armado interno, no se intervino tempranamente al terrorismo para sacar un rédito de sus acciones. De manera particular señaló que el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, busca “revivir” al terrorismo para atacar al Gobierno del presidente Pedro Castillo.

“En las sierras de Cajatambo, íbamos a denunciar a los terroristas con los militares ¿tú crees que hacían algo? ¿Por qué Sendero estuvo libre? ¿por qué los dejaron operar? ¿A quién le conviene hasta ahora el terrorismo? ¿No son algunos señores de la Marina?”, refirió.

“[Jorge Montoya] usa al terrorismo para bajarse al Gobierno, él revive el terrorismo, es el primer propagandista del terrorismo, ahora me van a mandar al procurador de la Marina por decir que esta haciendo propaganda al terrorismo, los primeros son los fujimoristas”, acusó.

