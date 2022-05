El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, Héctor Ventura (Fuerza Popular) consideró como “reprochable” que el titular del Gabinete, Aníbal Torres, se haya reunido dentro de un auto con el exsecretario del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco.

En diálogo con la prensa, Ventura dijo que las palabras del jefe de Gabinete fueron contradictorias, además cuestionó que haya afirmado que la reunión con Pacheco fue en su calidad de “abogado” pese a que ya ejercía como ministro de Justicia.

VIDEO RECOMENDADO

“Llama la atención de la población porque como un funcionario cómo puede reunirse de manera informal en una calle, ¿Cuándo se ha visto que se reúnan en un carro? Eso es reprochable, no es el comportamiento de un alto funcionario”, expresó.

“Las actividades de un funcionario público, más de un ministro de Estado. En algunas declaraciones dice que fue como abogado, en otras dice que fue como ministro”, señaló.

La palabra de Torres

En declaraciones a la Comisión de Fiscalización y Contraloría, el jefe de Gabinete dijo que su encuentro con Pacheco se dio para conocer si los 20 mil dólares hallados en el baño de Palacio de Gobierno tienen un origen ilícito.

“Me reuní con Bruno Pacheco en una calle de San Borja, en ese momento él entra al carro y le digo que ‘qué pasó con los 20 mil dólares’, me dice que ese dinero lo ha sacado del banco y que tiene el recibo bancario”, expresó.

“Me dice que el dinero se lo dio a su abogado, dice que el dinero estaba en su armario del baño. Me dijo que no tenía trabajo y yo le die que no podía trabajar en el Estado luego de lo que había sucedido [...] El presidente no supo de la reunión”, añadió.

“Yo no tenía ningún poder para sacarlo del país como dice Karelim López”, manifestó.