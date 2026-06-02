El nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC), Helder Domínguez, aseguró que las decisiones sobre la ratificación o cese de personal como el director general de Administración, son tomadas por el pleno y no por quien ejerce el cargo de presidencia.

En declaraciones a RPP, precisó que el pleno del TC pude designar o remover a cuatro altos funcionarios incluyendo secretario general, secretario relator y al director general de Administración. Sobre este último, tal y como informó El Comercio, es quien se generó la polémica interna que desencadenó la renuncia de Luz Pacheco a la presidencia del tribunal.

Cuando se le preguntó sobre la decisión de Pacheco y su justificación de que el pleno prefirió a este funcionario antes que a ella, respondió: “Como magistrados, hemos preferido la normatividad constitucional, lo que dice nuestro texto (...) Hay un deber del magistrado de cumplir, no solo la Constitución, si no la ley orgánica y el reglamento”.

“Si hay consenso, mayoría de miembros del TC que han interpretado de esa forma el reglamento, tenemos que seguir esa causa”, insistió.

“Lamentamos todos los magistrados haber llegado a esta situación que significa tratar de solucionar los problemas del Tribunal Constitucional. En este momento, creo que estamos en una situación de reflexión conjunta de los magistrados”, comentó sobre las disputas internas entre miembros del pleno.

Finalmente, justificó el intento que denunció Luz Pacheco de querer priorizar el hábeas corpus planteado por Vladimir Cerrón y que significó una disputa previa a la renuncia de su antecesora. “Es un proceso donde están en juego los derechos de una persona (...) En función de lo que se consideró que se someta al debate, no que se vote la causa. Que se someta a debate, y no se agota en una sola sesión, esta es una causa compleja y estas tienen un tiempo por lo menos 4, 5 o 6 meses. Lo que se quería era entrar al debate. Esa era la idea y en ningún momento se tenía que votar porque recién estábamos tomando conocimiento de esa causa”.