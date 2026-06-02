Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Helder Domínguez aseguró que todo el pleno del TC es la máxima autoridad y no el cargo de presidencia. (Foto: TC)
Helder Domínguez aseguró que todo el pleno del TC es la máxima autoridad y no el cargo de presidencia. (Foto: TC)
Por Redacción EC

El nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC), Helder Domínguez, aseguró que las decisiones sobre la ratificación o cese de personal como el director general de Administración, son tomadas por el pleno y no por quien ejerce el cargo de presidencia.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.