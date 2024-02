Henry Ávila, renunciante miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), admitió que habló con el exministro de Justicia y Derechos Humanos Félix Chero sobre la promoción de la inversión minera en Marcona.

En diálogo con Canal N, negó que haya intentado beneficiar a una empresa minera que tenía problemas con la posesión de unos terrenos y dijo que en realidad existía un conflicto al respecto entre ProInversión y los ministerios de Transportes y Comunicaciones, y de Defensa.

Asimismo, Ávila Herrera indicó que le dijo a Chero Medina que se necesitaba presupuesto para “erradicar la provisionalidad” en el Poder Judicial y que una manera de generarlo es a través de la inversión minera.

“Le dije: ‘Hay estos problemas, sería bueno que ustedes en la Presidencia del Consejo de Ministros traten de solucionarlos’ (…) ‘Ministro, si necesitamos abordar el tema de la provisionalidad, se necesita presupuesto y si necesitamos presupuesto tenemos que promover la inversión privada”, subrayó.

“Es un comentario, una opinión mía. Es mi forma de ver las cosas. Si el tema de la provisionalidad es un problema de presupuesto, el ministro de Economía por esa época hablaba de que no había fondos o presupuesto, y teníamos una gran oportunidad de inversión minera, ¿no se encuentra una relación?”, agregó.

Declaraciones de Henry Ávila, exmiembro de la JNJ. (Video: Canal N)

El exmiembro de la JNJ también dijo que hasta en tres oportunidades Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, le insistió para que se reuniera con la entonces titular del Ministerio Público, intención que rechazó.

“Cuando Patricia Benavides fue elegida fiscal de la Nación, el señor comenzó a hacerme llamadas por teléfono: ‘Por encargo de la doctora Patricia Benavides quisiera tener una reunión con usted’. (Le respondí:) ‘Ah bueno, que la presente formalmente y con agenda’. (Me dijo:) ‘No, quiere una reunión así en privado’. ‘No quiero ni debo reunirme en privado con la señora Patricia Benavides’”, manifestó.

“Una segunda llamada: ‘Doctor Ávila, Patricia Benavides está un poco enojada porque no puede concretar una reunión con usted’. (Respondí:) ‘No quiero reunirme y no debo reunirme con ella, y si quiere reunirse, que presente su carta formal con su agenda’. Tercera oportunidad: en una ceremonia de juramentación de jueces y fiscales en la sede de la junta se me acercó Jaime Villanueva y allí fue un poco más malcriado e intenso porque me dijo: ‘Doctor Ávila, por favor Patricia Benavides quiere conversar con usted’. Le dije: ‘No, que presente su carta’. Yo no le he sido funcional”, añadió.

De acuerdo con las declaraciones de Jaime Villanueva, Henry Ávila y Félix Chero habrían intercambio favores para concretar la designación del primero como presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) y de Patricia Benavides como fiscal suprema por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Además, estarían involucrados en supuestas injerencias referidas al favorecimiento de una empresa extranjera sobre la reversión de un predio en Marcona, Ica, del Ministerio de Defensa al portafolio de Transportes y Comunicaciones.

