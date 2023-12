El exministro aprista Hernán Garrido Lecca detalló que sí conoce a personajes involucrados, según el testimonio de Jaime Villanueva y la investigación fiscal, en una supuesta organización criminal liderada por Patricia Benavides, como Juan Fernández Jerí, autoridad nacional de Control del Ministerio Público.

“Sí lo conozco a Jerí. Me he reunido una vez en Paraguay, que lo encontré en un congreso de ecología, y alguna vez he tenido algún encuentro con él porque ve derecho minero”, explicó este miércoles a Latina.

Sin embargo, rechazó que algún encuentro con el actual funcionario del Ministerio Público se haya realizado en compañía del abogado José Luis Hauyón con quien, según Villanueva, se hicieron coordinaciones para promover la suspensión del fiscal Rafael Vela Barba a través de una sanción por parte de la Autoridad Nacional de Control de la fiscalía.

“Nunca he tenido una reunión con el señor Fernández Jerí y el señor Hauyón para tratar ningún tema. Que yo recuerde nunca hemos estado los tres juntos en ninguna parte”, aseveró.

Garrido Lecca dijo no recordar cuándo fue la última vez que conversó con Fernández Jerí, y se limitó a responder que no lo ha visto “en estos tiempos”.

“Antes sí porque en su estudio ven temas de derecho minero y en algún momento yo tenía algún cliente de derecho minero en la frontera con Ecuador y él nos asistió”, explicó.

En similares términos relató sus vínculos con dos integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ): María Zavala y Guillermo Thornberry. Esto, para expresar su rechazo a la versión de Villanueva sobre una supuesta presión que habría ejercido para que la JNJ elija a Patricia Benavides como fiscal suprema.

“Conozco por lo menos a María Zavala que fue ministra conmigo. Al señor Thornberry de cuando éramos chicos. Los conozco. Estamos en un tema en que estamos criminalizando la amistad”, dijo para luego también decir que no recordaba cuándo los vio por última vez.

“Nunca me he visto con la señora Zavala. No me acuerdo (con Thorberry) pero a él le gusta el sushi”, comentó.

En otro momento, minimizó sus vínculos con la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a pesar de que según Villanueva, Garrido Lecca era uno de sus asesores más cercanos junto a Hauyón.

“Nunca me he reunido con ella. Me he encontrado con ella, he tenido encuentros casuales, me he visto con ella en una playa”, fue lo que comentó sobre sus conversaciones más recientes con Benavides.