Tras calificar de “ridícula” la argumentación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) para solicitar el allanamiento en su contra, el exministro aprista Hernán Garrido Lecca negó ser parte de una organización criminal para influir en el nombramiento de Patricia Benavides como fiscal suprema.

En declaraciones a “La rotativa del aire” de RPP Noticias, afirmó que de ser cierta la tesis fiscal, entonces los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) también forman parte de la organización criminal.

“¿Ustedes creen que yo soy capaz de influenciar en siete magistrados con un currículum intachable de la Junta Nacional de Justicia que, por unanimidad, nombraron fiscal suprema a la doctora Benavides?”, expresó.

“En el hipotético negado de que sea cierto, tengo que concluir –y le exijo al fiscal de la Nación, doctor Villena, que se pronuncie- que lo que están diciendo es que los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia son también parte de la organización criminal”, añadió.

Del mismo modo, Garrido Lecca dijo que si fuera cierto que haya influido para que la Junta de Fiscales Supremos nombre a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, entonces dicha instancia del Ministerio Público “también sería parte de la organización criminal”.

En ese sentido, Hernán Garrido Lecca negó conocer a Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, pero sí al abogado José Luis Hauyón, cuya vivienda en el distrito de Miraflores también fue allanada por el Eficcop este martes.

“Me parecen ridículas las acusaciones. No conozco al señor Villanueva, no lo he visto nunca en mi vida, no conozco a los otros señores que trabajan con él. No conozco, salvo al Dr. Hauyón, a las otras personas que han sido allanadas. No piso el Congreso hace 10 años, (aunque) creo que hubo un homenaje a Víctor Raúl Haya de la Torres hace como dos años y estuve allí”, subrayó.

Declaraciones de Hernán Garrido Lecca. (Video: RPP TV)

De acuerdo con la hipótesis fiscal, Hauyón y Garrido Lecca habrían realizado “acciones” para la “selección y nombramiento” de Patricia Benavides como fiscal suprema y de Antonio Fernández Jerí como jefe de la Autoridad Nacional del Control (ANC) del Ministerio Público.

La imputación a Hauyón y Garrido Lecca, a la que accedió este Diario, señala que ambos habrían intercedido ante la Junta Nacional de Justicia, encargada de su selección y nombramiento.