El economista Hernando de Soto aseguró que no le dará confianza al gobierno del presidente José María Balcázar porque se violó lo establecido por la Constitución Política de que el Gabinete Ministerial debe ser conformado por el mandatario y su primer ministro.

En entrevista con RPP Noticias, descartó la posibilidad de asesorar al Ejecutivo, pese a que la Presidencia de la República aseguró el último lunes 23 de febrero que sería convocado “para abordar temas puntuales de interés nacional que el Perú sabrá reconocer”.

“No pues, en este momento lo que es obvio es que se va a utilizar cualquier intervención mía para crear ese pantallazo que yo quería evitar. Todo el mundo dijo, era bien sencillo: si se me invita a mí es porque se pide alguna gente llamada prestigiosa que no está identificada con la administración actual -el Congreso que tiene 95% o 97% de desaprobación-. Yo no puedo salir ahora a avalar, yo justamente me negué a eso”, expresó.

“Yo nunca he dado un plan, se pide que se constituya un equipo que dé confianza, entonces la respuesta es que no le voy a dar confianza a un gobierno que ya violó el acuerdo presidente-premier. No, eso no va a ocurrir”, agregó.

El economista afirmó que según sus propias fuentes, la ahora jefa del Gabinete Ministerial, Denisse Miralles, dijo: “Los ministros no podemos esperar más al señor De Soto”.

“Ayer lo que ocurrió es que entra la primera ministra y dice: ‘no podemos esperar señor De Soto’. Oiga, la razón por la cual la Constitución dice que la cosa es entre el presidente y el premier, es justamente para que no vengan una serie de ministros a decir: ‘quiero seguir manteniéndome en mi sitio’”, subrayó.

“Quedé esperando que el presidente me convoque -porque habíamos hablado de fajines, de todo, en algunos casos había que comprarlos porque Palacio no tenía- y por televisión me entero que básicamente se restituye el antiguo gabinete y se confirman cerronistas y algunos intereses privados. Eso es lo que pasó ayer”, añadió.

“Está secuestrado”

Hernando de Soto también aseveró que, desde su punto de vista, el presidente José María Balcázar está “secuestrado” y si bien dijo que tiene “buenas intenciones”, ha tenido que ceder a las presiones, señalando entre ellas a la propia Denisse Miralles.

“Lo que yo creo es que está secuestrado y que hay que ayudar a liberarlo. Creo que sus intenciones son buenas, pero evidentemente lo han presionado y ha tenido que ceder. El que anuncia todo esto es una persona (Miralles) que él mismo (Balcázar) dijo: ‘estará en evaluación’”, manifestó.

“Entonces una persona que está en evaluación contradice la Constitución de que el gabinete tiene que ser decidido entre el presidente y el premier, y justamente anuncia a alguien que podría estar evacuado de que estaban cansados de esperar la lista. La lista la tenía el presidente hace más de tres días”, agregó.

Finalmente, De Soto reiteró que el candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, lo llamó en muchas ocasiones, pero no respondió a ninguna porque considera que debía demostrar su independencia.

“No puedo decir (presión) directa por la razón siguiente: tengo yo un par de decenas de llamadas registradas de César Acuña, con el cual generalmente me llevo muy bien, y no contesté una sola llamada de un partido político o de otra persona para indicar que, efectivamente, estoy siendo independiente”, acotó.

“La respuesta es: yo no tengo noticias de una presión directa, pero sí de indirecta y ustedes deben ver si es cierto o no”, sentenció.