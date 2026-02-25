Resumen

Hernando de Soto volvió a pronunciarse sobre su fugaz paso como designado presidente del Consejo de Ministros del mandatario José María Balcázar. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El economista Hernando de Soto aseguró que no le dará confianza al gobierno del presidente José María Balcázar porque se violó lo establecido por la Constitución Política de que el Gabinete Ministerial debe ser conformado por el mandatario y su primer ministro.

