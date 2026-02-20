Hija de Hugo Bustíos tras fallo del TC a favor de Urresti: “Tu memoria, papá, estará siempre por encima de la ignominia”

Sharmelí Bustíos, hija del periodista Hugo Bustíos, se pronunció en sus redes sociales tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) a favor del exministro del Interior Daniel Urresti, quien fue condenado por su asesinato y que ahora será excarcelado con esa decisión.

En su cuenta en “X” (antes Twitter), indicó que su padre estaría cumpliendo 76 años este viernes 20 de febrero y lamentó que Urresti Elera salga en libertad gracias a la sentencia a su favor del TC.

LEE MÁS: TC declara nula sentencia de 12 años de prisión contra Daniel Urresti por el asesinato de Hugo Bustíos y ordena su libertad

“Hoy, 20 de febrero, mi padre estaría cumpliendo 76 años. No está aquí para celebrar su vida y honrar su presencia. Increíblemente, quien fue condenado por su asesinato saldrá libre, pues el TC anuló su sentencia de 12 años. Tu memoria, papá, estará siempre por encima de la ignominia”, señaló.

Hoy, 20-FEB, mi padre estaría cumpliendo 76 años. No está aquí para celebrar su vida y honrar su presencia. Increíblemente, quien fue condenado por su asesinato saldrá libre, pues el TC anuló su sentencia de 12 años. Tu memoria, papá, estará siempre por encima de la ignominia. pic.twitter.com/Wtz56JGJJp — Sharmelí Bustíos Patiño (@SharmeliBustios) February 20, 2026

Como se recuerda, el Tribunal Constitucional declaró nula la sentencia de 12 años de prisión dictada contra Daniel Urresti por el asesinato del periodista Hugo Bustíos y ordenó su inmediata libertad.

Urresti Elera había sido condenado por el delito de asesinato bajo la circunstancia agravada de alevosía por la ejecución extrajudicial de Bustíos Saavedra, crimen ocurrido el 24 de noviembre de 1988.

En su resolución, el TC argumentó que el artículo 119 del Código Penal de 1924, vigente en el momento en que se habrían cometido los hechos delictivos, establece una prescripción de la acción penal de 20 años.

“En todo caso, se podría considerar que habría prescripción cuando la duración del término ordinario de prescripción sobrepase en una mitad, conforme a lo establecido en el artículo 121 del Código Penal de 1924; es decir, treinta años”, alega.

Así, refiere que el plazo de 20 años se extiende hasta el 24 de noviembre de 2008. Y, si en dicho momento, Urresti hubiera estado sujeto a una investigación o juzgamiento, con la aplicación del plazo extraordinario, la posibilidad de procesarlo y sancionarlo habría estado vigente hasta el 24 de noviembre de 2018.

“Por tanto, al momento de la expedición de la sentencia condenatoria, el plazo de prescripción de la acción penal había vencido”, arguyó.