El exgerente general de Petroperú Hugo Chávez Arévalo aseguró estar “arrepentido” de haber asumido el cargo que dejó el pasado 20 de marzo porque –según indicó- se ha visto envuelto en “chismes” y “pasquines”.

En diálogo con RPP Noticias, afirmó que en la empresa estatal funciona “una corrupción de 30 años”. También dijo que en ningún momento se reunió con el empresario Samir Abudayeh ni con la lobbista Karelim López.

“Estoy arrepentido de haber sido gerente general de Petroperú porque soy una persona de reputación y me he visto envuelto en chismes, en pasquines”, expresó.

Chávez Arévalo negó que el exsecretario del Despacho Presidencial Bruno Pacheco tuviera poder de decisión en el Gobierno y desestimó haber tenido alguna comunicación con él. Incluso señaló que “no es un hombre entendido”.

Asimismo, el exfuncionario arremetió contra el exministro de Energía y Minas Iván Merino, de quien dijo es un “iletrado” y no califica para ningún puesto en el sector público porque “no tiene profesión”.

“¿Iván Merino va a ser entendido de qué? Es un señor que yo llamaría iletrado, no tiene profesión, ese señor no califica para ningún sector público. Para ser especialista o trabajador tiene que tener una profesión. Iván Merino no registra ninguna, no registra ni siquiera ningún bachiller y lo hicieron ministro. Yo no tengo por qué ver ese tema, por qué (Pedro Castillo) nombra a gente iletrada”, subrayó.

Sobre Karelim López, aclaró que no la conoce y que nunca la vio. También acotó que jamás hubiese permitido algún negocio irregular en Petroperú.

“No la conozco, nunca la he visto. Ella quiere ser colaboradora eficaz en los casos Sarratea, MTC y Petroperú. Ella manifiesta que fue tres veces a Petroperú y nunca habló conmigo. Qué necesidad tiene de salvarme”, manifestó.

“Ella iba -recién me entero por el señor (César) Nakazaki y también por un trabajador de él- a promocionar una navitón, que yo la consideraba absurda, para que Petroperú la financie. Petroperú no puede financiar temas que no están comprometidos en el presupuesto”, sentenció.

