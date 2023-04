El exgerente general de Petro-Perú Hugo Chávez Arévalo se entregó este martes a la Policía Nacional (PNP) tras dictarse 24 meses de prisión preventiva en su contra, en el marco de la investigación por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada.

En un video difundido por Latina Noticias, el exfuncionario del gobierno de Pedro Castillo calificó de “injusta” la decisión adoptada por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

Asimismo, Chávez Arévalo insistió en que no ha obstruido a la justicia y aseveró que la resolución del juez Manuel Chuyo Zavaleta tiene “tintes políticos”.

“Lo considero injusto, ya que este proceso fue anulado. Además, la Contraloría ha declarado nulas todas las sanciones y actos administrativos”, expresó.

“No entiendo cómo me pueden poner en prisión preventiva por obstrucción a la justicia si me he retirado de Petro-Perú el 20 de marzo del 2022. Es algo injusto y desacredita la resolución del juez [Manuel] Chuyo porque todo da a entender que tiene tintes políticos”, agregó.

Hugo Chávez Arévalo, exgerente de Petro-Perú, se entrega a la Policía. (Video: Latina Noticias)

Según el fallo del juez Manuel Chuyo Zavaleta, existen indicios que generan una sospecha fuerte de la existencia de una organización criminal que pretendía copar puestos en el Estado para procurar ganancias ilícitas.

No obstante, indicó que no existen pruebas que demuestren la falta de arraigo domiciliario respecto a Chávez Arévalo, aunque enfatizó que se han corroborado intentos por obstruir la investigación fiscal.

En la fase preliminar de la investigación, la fiscalía sindicó a Hugo Chávez Arévalo por el delito de colusión agravada al presuntamente haber favorecido a Heaven Petroleum Operators S.A., cuyo dueño es Samir Abudayeh, con un contrato por US$74 millones.

Según la tesis fiscal a nivel preliminar, el 18 de octubre de 2021 Karelim López, Samir Abudayeh y funcionarios de Petroperú se reunieron para que la compañía del empresario sea ganadora del proceso de licitación del combustible diésel.

Abudayeh también venía siendo investigado por el mismo delito, pero como cómplice. El pasado 3 de abril el empresario abordó un vuelo con destino a España, según confirmaron fuentes de El Comercio.