El renunciante canciller, Hugo de Zela, dijo que el presidente de la República, José María Balcázar, “ha mentido al país” al negar que se hayan firmado los dos contratos para la compra de los aviones F-16 a Estados Unidos, y que este fue uno de los motivos por los cuales presentó su renuncia al cargo.

En declaraciones a RPP este 22 de abril, De Zela confirmó que había presentado su carta de renuncia, en primer lugar, porque consideraba que la actitud del jefe de Estado ponían en peligro “al país y la confianza en sus negociaciones”, lo que impedía que pudiera seguir trabajando.

“En segundo lugar, el señor Balcázar le ha mentido al país. El sabía que los dos contratos se habían firmado el lunes 20. El ministro de Defensa (renunciante, Carlos Díaz), según me ha contado, le comunicó personal y directamente al presidente Balcázar junto con el presidente del Consejo de Ministros que los dos contratos se habían firmado”, explicó.

El saliente ministro precisó que la última vez que conversó directamente con el presidente fue el viernes de la semana pasada, antes de la suscripción de los contratos pero luego que Balcázar hubiera dicho en varios medios de comunicación que él no autorizaría la compra de los aviones F-16 durante su mandato.

“Este contrato se firmó el lunes y después de eso ha estado, incluso anoche, diciendo que estos contratos no se han firmado. Esa es una mentira flagrante”, reiteró De Zela.

Comentó que Balcázar no ha querido hablar con él y que la última vez que pudo conversar con él fue “antes de firmar el contrato” y que, en esa fecha, tanto él como el primer ministro y el renunciante ministro de Defensa le explicaron que sería “un daño grande” no proceder con la compra.

Carlos Díaz, renunciante ministro de Defensa, explicó que los contratos fueron firmados por la Fuerza Aérea del Perú a través de los jefes de los servicios logísticos quienes recibieron la delegación correspondiente. En ese sentido, dijo explícitamente que la suscripción de la compra “ya está finiquitada”.

Ministros renunciantes dicen que contratos ya están firmados

Hugo de Zela, y el renunciante ministro de Defensa Carlos Díaz, insistieron en que el lunes 20 de abril se firmaron los contratos, luego de superar etapas previas que incluían la aprobación de las leyes de endeudamiento por el Congreso por 2 mil millones de dólares en el 2025 y luego por 1,5 millones más en el 2026. Asimismo, que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional ya había aprobado la transacción en un proceso en el cual ya no correspondía evaluar a otros postores, porque se había decidido por temas geopolíticos, que siga adelante la adquisición a Estados Unidos.

“Cuando ya quedaban horas para la firma que era un acto de carácter totalmente administrativo, es que el señor Balcázar decide que no se va a firmar y nos enteramos nosotros porque lo dice en televisión”, comentó el saliente canciller.

Díaz, a su turno, detalló que el acto de la firma de los contratos programada para el viernes 17 tuvo que ser cancelado por estas expresiones de Balcázar. “Era muy preocupante porque los espacios de tiempo que se daban ponían en riesgo el costo del bien, y el lunes se tuvo que tomar la decisión”.

José María Balcázar bloquea desembolso el MEF para compra de F-16

Hugo de Zela dijo que pidió expresamente y con urgencia que este tema sea discutido este miércoles en el Consejo de Ministros, pero dijo que el primer ministro le respondió que el mandatario había prohibido el tema

“Justamente estábamos obligados a desembolsar el día de hoy y lo que hemos sabido hasta hoy que dejé el Consejo de Ministros es que el Ministerio de Economía y Finanzas no había autorizado el pago por disposición del presidente”, manifestó.

Carlos Díaz agregó que el proceso ya salió del control del sector Defensa y que ahora está en manos del MEF, por lo que acarrearía “graves consecuencias” que no se concrete el pago, porque l contrato prevé penalidades además del daño a la credibilidad del país.