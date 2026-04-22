Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Hugo de Zela había sido ratificado como canciller por José María Balcázar cuando este último asumió el mandato. Foto: Presidencia.
Hugo de Zela había sido ratificado como canciller por José María Balcázar cuando este último asumió el mandato. Foto: Presidencia.
Por Redacción EC

El renunciante canciller, Hugo de Zela, dijo que el presidente de la República, José María Balcázar, “ha mentido al país” al negar que se hayan firmado los dos contratos para la compra de los aviones F-16 a Estados Unidos, y que este fue uno de los motivos por los cuales presentó su renuncia al cargo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.