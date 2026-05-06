Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Hugo de Zela fue ratificado como ministro de Relaciones Exteriores por José María Balcázar en . Foto: Presidencia.
Hugo de Zela fue ratificado como ministro de Relaciones Exteriores por José María Balcázar en . Foto: Presidencia.
Por Redacción EC

El excanciller Hugo de Zela reveló comunicaciones que tuvo con el presidente José María Balcázar por WhatsApp para asegurar que este último conocía y aprobó la compra de los aviones F-16 a Estados Unidos desde febrero, para así contradecir la versión que el mandatario ha dado diciendo que los ministros involucrados “se mandaron” sin su consentimiento al seguir con esta adquisición.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.