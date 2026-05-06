El excanciller Hugo de Zela reveló comunicaciones que tuvo con el presidente José María Balcázar por WhatsApp para asegurar que este último conocía y aprobó la compra de los aviones F-16 a Estados Unidos desde febrero, para así contradecir la versión que el mandatario ha dado diciendo que los ministros involucrados “se mandaron” sin su consentimiento al seguir con esta adquisición.

En entrevista a RPP este 5 de mayo, De Zela sostuvo que informó a Balcázar detalladamente sobre el proceso antes de ratificarlo en el cargo. Como evidencia, presentó la conversación de WhatsApp donde le dice al también congresista que había conocido sobre su intención de mantenerlo como ministro.

Hugo de Zela muestra chat con José María Balcázar del 22 de febrero. (RPP)

El entonces canciller le mencionó el 22 de febrero, cuatro días después que Balcázar jurara como presidente encargado, que podría evaluar quedarse en el Gabinete a cambio de “conversar antes sobre algunos temas sensibles para conocer su opinión”, a lo cual el jefe de Estado lo citó al día siguiente, lunes 23, a Palacio de Gobierno. Ahí, el ministro dijo que tenía en agenda varios temas encaminados como la relación con Estados Unidos, con China, el caso de Betssy Chávez con México, la visita del Papa León XIV al Perú, entre otros temas.

“En ese conjunto de cosas le dije con absoluta claridad que pocos días antes se había realizado una reunión del Consejo de Seguridad y Defensa y que en esa reunión se había adoptado un acuerdo que nos ponía en el camino para comprar los aviones F-16”, manifestó el excanciller.

“La pregunta que le hice al presidente Balcázar, quería saber si estaba de acuerdo con todos estos temas de tal manera que pueda continuar desarrollando mis tareas y, si no estaba de acuerdo, obviamente tendría que buscar un nuevo canciller. Lo que él me dijo con toda claridad en esa reunión fue que estaba de acuerdo con todos aquellos temas que yo le había manifestado y que deseaba que me quede en la Cancillería, cosa que acepté”, precisó De Zela en la entrevista.

El exministro también hizo referencia a documentos oficiales firmados posteriormente que sustentan este apoyo inicial. Mencionó específicamente el Decreto Supremo 001-2026, fechado el 5 de marzo, el cual lleva la rúbrica del mandatario y del entonces ministro del Interior encargado del sector Defensa, Hugo Begazo. Para De Zela, estos actos administrativos demuestran que el proceso fluyó con el consentimiento presidencial durante semanas.

Estos comentarios surgen en respuesta a declaraciones de José María Balcázar, quien este lunes en “Siempre a las ocho” de El Comercio acusó a De Zela y al exministro de Defensa Carlos Díaz de haber sido removidos del cargo luego que “se mandaran” y aprobaran la compra de los F-16.

“Entonces cuando una persona que es mi ministro y se manda como se mandó, los dos se mandaron, tuve que cesarlos. Usted ve en las resoluciones supremas que no viene ningún agradecimiento”, aseveró este 4 de mayo.