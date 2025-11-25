El canciller Hugo de Zela descartó que el Gobierno esté evaluando ingresar a la Embajada de México donde se encuentra asilada Betssy Chávez, contra quien se dictó una orden de prisión preventiva. Esto, a pesar que el presidente José Jerí dijo a El Comercio que está abierto a esta posibilidad.

En declaraciones a RPP, el ministro aseguró que el mandatario había opinado como si hablara de una hipótesis y no se algo concreto y real, y reafirmó que se ha difundido la respuesta pero sin dar a conocer la pregunta que motivó esta frase.

“Esa es una hipótesis que no se va a dar en la realidad. La pregunta que se le hizo al presidente es una pregunta hipotética, algo que tal vez pudiera ocurrir o tal vez no. He conversado con el presidente sobre ese tema y puedo decir con absoluta tranquilidad que esa hipótesis no se va a dar en la realidad, la hipótesis de entrar a la embajada de México por la fuerza. Eso no está previsto en el derecho internacional”, aseveró.

José Jerí, al ser consultado por El Comercio si tomaría acciones como ocurrió en Ecuador para la captura de Jorge Glas, respondió que en ese momento todavía no habían evaluado con el primer ministro, Ernesto Álvarez, o el canciller Hugo de Zela, cómo procederían.

“Toda acción debe pensarse conforme a las limitaciones que tenemos, conforme a los compromisos internacionales que tenemos. Hay un mandato judicial hoy día y yo soy una persona abierta a todo tipo de posibilidades y decisiones. No me limito y, si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará. He demostrado con acciones concretas, que muchos no se lo esperaban, que no me tiembla la mano”, dijo el presidente en esa oportunidad.

Hugo de Zela, en respuesta, reafirmó que un ingreso de este tipo “violaría todas las leyes internacionales” por lo que no consideran este tipo de vías para sustraer a Betssy Chávez de la embajada.

“El asunto es si se comete una irregularidad internacional, una violación a la soberanía. Podemos tener diferencias pero siempre en el marco de la ley internacional”, insistió.

El canciller finalmente expresó su confianza en que México podría reevaluar el asilo otorgado a Betssy Chávez luego de que concrete su visita a la OEA para llevar la posición peruana.

“Yo entiendo la postura de México y la entiendo como una postura ideológica. Si quisieran hacer un análisis desde el punto d vista del derecho, creo que hay una posibilidad que cambien de opinión”, manifestó.