Desde allí, ha venido incitando a la población para que continúen con las protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte, luego de la captura de Rocío Leandro Melgar -conocida como ‘camarada Cusi’ o ‘camarada Rocío’- quien dirigía y presidía el Fredepa.

“Si el gobierno usurpador de Boluarte, de Dina Bolarte, que ya debe de renunciar inmediatamente; si se niega a hacer lo que el pueblo le está exigiendo, esta lucha, por supuesto, va continuar y no vamos a retroceder. Pueden seguir deteniendo a los ayacuchanos”, decía Iber Maraví en una movilización del pasado 13 de enero donde se pedía la libertad de 'Cusi' y otros dirigentes detenidos.

Maraví Olarte, se ha reconocido expresidente del Fredepa junto a otros personajes que encabezan las movilizaciones como Edilberto Barzola, Darío Ventura, Magno Ortega y Claudio Tapia. Este último, en el 2017, pidió la amnistía del cabecilla terrorista de SL, Abimael Guzmán.





Según la fiscalía y la Policía, como ha informado El Comercio, el Fredepa se habría creado y dirigido por Sendero Luminoso como un organismo de fachada para la actuación de la “Nueva Fracción Roja-OT-SL”, con el fin de aglutinar los distintos “frentes” (obreros, trabajadores, comerciantes, estudiantiles, artistas, entre otros) y desarrollar su “trabajo partidario” en el plano ideológico, político, militar y organizativo, que sirva a crear condiciones para iniciar la denominada ‘lucha armada’.

Las investigaciones señalan que Leandro Melgar y otros siete personajes habrían liderado diversos actos de violencia el pasado 15 de diciembre del 2022, cuando en medio de las protestas se incendiaron grifos y se intentó tomar el Aeropuerto de Ayacucho.

Actualmente, los detenidos han apelado la medida y el Juzgado de Investigación Preparatoria ha dispuesto elevar dicho pedido a una Sala Superior para que se evalúe.





Pese a ello, Iber Maraví no ha dudado en continuar llamando a la población ayacuchana para continuar su “lucha”.

“Ahora, ustedes están viendo quiénes estamos al frente. Estamos los expresidentes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, que ante el descabezamiento de la actual junta directiva nos hemos visto en la obligación para hacer este llamado de emergencia, la convocatoria para que el pueblo tome sus decisiones y de esa manera continuemos en la lucha”, manifestaba también Maraví en la movilización.





“Debemos estar dispuestos a dar la vida”

Como parte de las investigaciones y operaciones de video-vigilancia a ‘Cusi’ y dirigentes del Fredepa, la Policía Antiterrorista logró captar la presencia de Iber Maraví en las reuniones de diciembre del 2022 que se realizaban en los locales de dicha organización ayacuchana.

El exministro no solo asistió como espectador, también lo hizo como orador y pidió a los asistentes que, de ser necesario, se entregara la vida en las manifestaciones a favor de la libertad del expresidente Castillo y el cierre del Congreso.

Maraví Olarte fue designado por Castillo como ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, desde julio del 2021 hasta fines de agosto de ese año, y dejó el cargo tras ser cuestionado por sus vínculos con el terrorismo.

Pese a su renuncia, el exministro continuó acudiendo a Palacio de Gobierno y a la presidencia del Consejo de Ministros.





Fue la primera visita que recibió Castillo Terrones el 6 de diciembre del 2022, un día antes de dar un golpe de Estado.

“Debemos estar dispuestos a dar la vida, total puede durar un mes o dos meses en el cargo, siempre al lado del pueblo. Incluso los profesores congresistas, algunos de Perú Libre, no todos, no estoy personificando, no estoy atacando al partido; algunos se atrincheraron en sus jugosos sueldos, le dijeron: pobre de tí que cierres el Congreso, entonces cómo vamos a llegar a la Asamblea Constituyente”, se le escucha decir a Maraví días después del golpe de Estado en el local del Fredepa.

En este pronunciamiento, que forma parte de los documentos en los que se investiga al Fredepa y cuyo video se ha difundido, también asegura que Castillo Terrones sigue siendo su presidente.

Por ello, señala que la detención en otrora jefe de Estado fue irregular y su vacancia no siguió el debido proceso en el Congreso.





“Con esto que estoy queriendo demostrar en el informe, que todavía no ha acabado la lucha, todavía no debemos dar por sentado que Castillo ya fue, ya no hay nada que hacer como algunos están soñando, y creen que (la) salida es nuevas elecciones, la derecha quiere nuevas elecciones”, afirma.









El pasado de Maraví

Sin embargo, Iber Maraví no solo ha transitado por las filas de Fredepa, también ha estado vinculado al Conare-Sutep, facción del magisterio cercana al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef). Este último, el brazo político-legal de Sendero Luminoso.

Este Diario también dio a conocer atestados policiales en los que Iber Maraví fue vinculado con grupos de Sendeto Luminoso que entre 1980 y 1981, realizaron actos terroristas en contra de una estación de Electro-Perú, el Hotel de Turistas en Huamanga, una oficina de cobranzas del servicio de agua potable.

En los atestados policiales, aparece junto a la los terrorista Edith Lagos y Arturo Morote, procesados por los presuntos delitos de terrorismo, contra la Constitución (rebelión), contra la vida el cuerpo y la salud (homicidio y lesiones graves), contra la tranquilidad pública (incendios), contra el patrimonio (asalto y robo a mano armada) y otros delitos.

Según textos de investigación sobre acciones violentas en nuestro país, Maraví es vinculado a la facción del Conare que estaba más cercana a Sendero Luminoso.

Así lo suscribe el investigador José Coronel (exresponsable de la sede regional de la CVR en Ayacucho) quien, en base en sus investigaciones, explica que “Iber Maraví está más cerca de las vertientes del senderismo, de acuerdo con la ‘solución política’, que sigue siendo violenta en su práctica sindical y busca armar alianzas con quienes se aproximen al discurso a favor de la violencia”.