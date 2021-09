El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Íber Maraví, protagonizó un incidente con los legisladores de la bancada de Fuerza Popular durante la interpelación en su contra en el pleno del Congreso por haber respondido a Keiko Fujimori durante su participación.

Antes de concluir su discurso al finalizar de responder el pliego de siete preguntas, el miembro del gabinete recordó que la noche del miércoles respondió por redes sociales a la excandidata presidencial fujimorista.

“Yo le respondí (a Keiko Fujimori) y me ratifico en este hemiciclo esta respuesta. Señora Keiko Fujimori, usted que actualmente está acusada por el Ministerio Público, tendrá que demostrar ante la justicia sus afirmaciones cuando se refiere a mí como acusado de participar activamente en atentados de Sendero. Prepárese porque la voy a querellar”, señaló.

Incidente de Iber Maraví por mencionar a Keiko Fujimori

Íber Maraví no pudo seguir hablando porque la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, pidió orden ante los reclamos y gritos que estaban dando los parlamentarios de Fuerza Popular.

Señora @KeikoFujimori, usted que actualmente está acusada por el Ministerio Público tendrá que demostrar ante la justicia sus afirmaciones, cuando se refiere a mi como acusado de participar activamente en atentados de Sendero. Prepárese porque la voy a querellar. https://t.co/cyU4MlqSig — Iber Maraví (@iber_maravi) September 30, 2021

Luego de la lectura del Reglamento del Congreso, el ministro concluyó su participación reiterando que niega vínculos con actos terroristas y miembros de Sendero Luminoso.

Martha Moyano, congresista de Fuerza Popular, tomó la palabra apenas terminó Maraví para responder y criticar al ministro por responder a Keiko Fujimori durante una interpelación.

“El señor le responde sobre otra cosa. Aprenda usted a definir y defenderse. No he escuchado con energía ni parado decir que no pertenece a Sendero Luminoso, que no pertenece a Conare, que no pertenece a Movade, que no cantó himnos parecidos a los de Sendero Luminoso. No se le ha escuchado decir eso y sin embargo viene acá y usa un Twitter para dar un mensaje fuera como comparándose. No se lo permito”, mencionó.

