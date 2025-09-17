La libertad de prensa sufre su peor deterioro en los últimos 50 años

La libertad de prensa, un derecho fundamental para toda sociedad democrática, atraviesa su mayor deterioro a nivel global en los últimos 50 años, de acuerdo con la más reciente edición del informe ‘Estado Global de la Democracia’ de Idea Internacional. El estudio fue presentado este miércoles ante periodistas peruanos por Marcela Ríos, directora de la organización para América Latina y el Caribe.

El informe, que se realiza de forma anual, consta de cuatro categorías clave de desempeño democrático con los que se elabora un índice del estado de la democracia en el mundo: representación, Derechos, Estado de derecho y Participación.

En la categoría de Derechos, el descenso más importante a nivel mundial fue en la libertad de prensa, seguida de la libertad de expresión, la igualdad económica y el acceso a la justicia.

En suma, el informe concluye que la libertad de prensa empeoró en 43 de los 173 países que son parte del estudio, casi la cuarta parte del total. Según remarca la organización, se trata del mayor descenso en este factor desde que se comenzó a recolectar estos datos en 1975, lo que “refleja una grave amenaza para la rendición de cuentas pública y la participación política con conocimiento de causa”.

El deterioro de la libertad de prensa se manifestó en todas las regiones del mundo: en quince países africanos, quince países europeos, seis países en las Américas, seis países en Asia y seis países en el Pacífico, así como un países de Asia Oriental.

De acuerdo con el estudio, la severidad de este declive se refleja en lo hallado por otros reportes, como el Índice de Libertad de Prensa 2025. Además, se da en contextos tan diversos como la reducción de medios y personal periodístico en Nueva Zelanda, y el asesinato de cerca de 200 periodistas en Palestina, de acuerdo con información de Reporteros sin Fronteras.

En contraste, hubo doce países que experimentaron “avances significativos” en libertad de prensa, comparando sus resultados más recientes con los de hace cinco años. La mayoría de estos están en América Latina (Bolivia, Brasil, República Dominicana y Honduras) y Europa (Bulgaria, Chequia, Montenegro y Polonia).

En general, el estudio encontró que persiste una tendencia general de debilitación de la democracia en todo el mundo: en el 2024, 94 países experimentaron “un descenso en al menos un factor de desempeño democrático en comparación con su propio desempeño exhibido cinco años antes”. Por otro lado, solo 55 países mejoraron en al menos un factor en ese mismo período.

Distintos gremios han advertido sobre el deterioro de la libertad de prensa en el Perú.

"Un deterioro sistemático"

Durante la presentación de los resultados el informe, Marcela Ríos comentó que en Latinoamérica se vive un contexto de “hostigamiento a la prensa”, con “tristes tasas de violencia contra periodistas”. “Muchos de nuestro países tienen las tasas más altas de homicidios de periodistas eh en el mundo a pesar de que no tenemos conflictos bélicos”, dijo

Ríos indicó que este es un problema que no solo debe preocupar a los medios de comunicación o a periodistas, sino que “la libertad de prensa en esencial, es uno de los pilares de la democracia”. “Sin libertad de prensa y sociedad civil no es posible pensar en una democracia que funcione adecuadamente”, remarcó.

La directora regional de Idea Internacional recordó que el estudio no hace un ranking entre países, sino que maneja indicadores a largo plazo. En el caso de la libertad de prensa, se evalúa la libertad de expresión, la plularidad de los medios, la autocensura, la violencia en redes sociales, entre otras variables. . En cuanto al deterioro en la región, comentó que “volvimos a niveles de libertad de prensa de principio de los años noventa”.

“La tendencia es un poco similar a la libertad de expresión, pero esta está teniendo menos deterioro que la libertad de prensa. O sea, tenemos más libertad de expresión todavía que libertad de prensa”, dijo. “La libertad de prensa se está deteriorando de manera mucho más abrupta. Hay 43 países que tienen estos retrocesos y 12 con con mejorías. Es un deterioro importante”.

Añadió que si se observan las cifras a nivel global desde 1975, hubo primero un “aumento muy significativo, después un cierto estancamiento y ahora estamos de vuelta a niveles de los años noventa”. ”Es un deterioro sistemático [...] Uno de cada cuatro países tuvo retrocesos en libertad de prensa en el mundo en el 2025″, dijo.

Marcela Ríos, directora de Idea Internacional para América Latina y el Caribe. Foto: Idea Internacional

Estas caídas se dieron en países con conflictos armados, como Afganistán, Burkina Faso y Myanmar, pero también en otros como Corea del Sur, donde hubo un proceso político de de hostigamiento, censura y judicialización contra periodistas y medios de comunicación”. “El deterioro de la libertad de prensa no está ocurriendo solo en países con niveles de desarrollo bajo, sino que es un fenómeno más global”, indicó.

De acuerdo con los indicadores que maneja este estudio, el promedio de libertad de prensa a nivel global es de 0.53 (siendo 1.0 el máximo), mientras que en América es de 0.6. “Desde el 2012, en el caso de América Latina, se viene produciendo este deterioro sistemático”, recordó.

Bajo esa medida, entre los países con mejores cifras están Canadá (0.82), Brasil (0.74) y Uruguay (0.74); frente a los de cifras más bajas que son Venezuela (0.35), Cuba (0.28) y Nicaragua (0.19). Este último país y El Salvador son los que han sufrido mayores deterioros, mientras que el Perú está justo en el promedio regional (0.6).

“Perú tiene retrocesos en casi todas las categorías. En las que no muestra retrocesos son en las que tienen que ver con participación electoral, involucramiento cívico. Allí hay como una fortaleza importante respecto del involucramiento en la democracia electoral. Pero hay retrocesos: muy agudamente en libertades civiles, también en seguridad, en todas las dimensiones", comentó.

Durante el diálogo con periodistas y representantes de gremio periodísticos, se destacó que estos hallazgos se complementan con otros reportes que alertan sobre el deterioro de la libertad de prensa en la región y en el Perú, como los de la Sociedad Interamericana de Prensa o el reporte de la Asociación Nacional de Periodistas sobre casi 400 ataques contra este derecho en el 2024.