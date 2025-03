—¿En qué se sustenta que se vayan a llevar a cabo los Censos Nacionales 2025 a lo largo de tres meses, a diferencia de años anteriores donde era solamente un día?

Los países, conforme su tamaño de población va en aumento, toman decisiones en cuanto a ejecutar los censos con otras metodologías. No es nueva, es una que viene ya desarrollándose en los últimos 40 años. En los 90’s muchos de los países pasaron de un día a más de un día. Nosotros estamos trabajando bajo la metodología de residencia habitual, debido a que ya para hacer un censo, en un solo día, necesitaríamos ahorita desplazar un millón de personas en un único día.

—¿Encuestadores?

Entre encuestadores, jefes de sección, distritales, provinciales, todo el aparato que se implementa para el censo. En el año 2017, se manejó entre 700 mil censistas y un poco más otros funcionarios... 800 mil personas. Basta que el 1% falte ese día y ya el censo puede ser cuestionado. En Sudamérica, quedan dos países que no han cambiado de metodología: Paraguay, que tiene 8 millones de habitantes, población pequeña para organizar un censo; y Bolivia, de 14 millones. Nosotros tenemos casi tres veces la población.

—¿El resto de los países de la región?

Ya cambiaron de metodología. Venezuela lo hace en 2 meses; Brasil lo hace en tres meses; Colombia lo hace en 3 meses. Pero no nos olvidemos que Colombia, en el 2005, lo hizo en 12 meses, innovó su censo. Entonces, todos los países de la región ya lo hacen en más tiempo.

—¿Pero entonces la razón técnica por la cual se cambia de un día a tres meses es...?

La razón técnica es la organización netamente de todo un operativo, la envergadura de la movilización de personas. Siempre decíamos, en un censo de un día, que era la movilización más grande que tiene un país en tiempo de paz. Ahora ya estamos cambiando la metodología. Algo fundamental: en los censos de un día tomábamos una foto y a usted, por ejemplo, si estaba en Piura, lo empadronábamos en Piura y usted formaba parte de la población de Piura. Interesaba mucho el número de población. Ahora no. Vamos a tener información de la población que reside en el distrito. Y que los gobiernos locales puedan atender esa población en educación, salud, vivienda. Esa es otra de las razones porqué queremos un censo de residentes permanentes en el distrito. Esa es la población que van a tener que atender los gobiernos locales.

—¿Con el cambio de metodología la foto es más completa entonces?

Es una foto más completa. Una que te va a identificar las necesidades, que van a tener las municipalidades, para atender a la población que están ahora en la foto completa por el término de residencia habitual. Es de acuerdo con dónde uno vive en forma permanente. Otro de los temas que tenemos aquí, que también afecta a un desarrollo de un censo en un solo día: tenemos 1′800,000 personas que son migrantes de otros países, que están aquí en el Perú. Que están demandando igual, servicios de vivienda, salud, entre los todos los otros servicios que prestan las municipalidades. El 86% son de nacionalidad venezolana, el 4% colombiana y el 10% de otras nacionalidades. ¿Dónde están? Por diferentes partes del país. Por eso también queremos conocer y tienen que ser empadronados todas las personas, sin importar la nacionalidad.

“El personal con el que vamos a trabajar son 40 mil personas. Estamos promoviendo casi los US$600 mensuales su remuneración”, afirmó Gaspar Morán Flores, jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (Foto: César Bueno / GEC) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO

—Justamente, ¿se está incluyendo alguna pregunta específica para los ciudadanos extranjeros? Tras la ola migratoria venezolana, ¿se va a llegar a determinar qué porcentaje de la población representan ahora aquí en Perú?

Sí, efectivamente. Porque vamos a tener no solamente el volumen poblacional, sino todas las características de todas las variables que van a ser preguntadas tanto a la población peruana como a la población extranjera. Las mismas preguntas.

—¿Se tiene claro cuánto es el presupuesto total que se va a destinar, desde el Estado, a través del INEI, para la realización de los Censos Nacionales 2025?

Este año nos han asignado S/492 millones.

—¿Eso es lo que va a costar el censo?

En el presente año. (...) Desde el 2023 nosotros venimos preparando los censos y cada año hay un presupuesto, de acuerdo a eso.

—¿Pero no hay un presupuesto total?

Sí, hay un presupuesto total. Está alrededor de S/650 millones.

—Y respecto al costo total del 2017, ¿cuánto es el incremento?

El censo del 2017 también eran menos viviendas, eran 8 millones de viviendas, ahora estamos hablando de 13 millones de viviendas aproximadamente, está costando un 100% más o menos. En el 2017 costó algo de S/309 millones.

—¿Se sustenta un incremento del 100% en cuanto a costos?

Antes utilizamos el papel, ahora estamos adquiriendo tablets para el recojo de información. Ya la política pública también está cambiando, aparte de la tradicional, nosotros tenemos que dar información para riesgos de desastres. Entonces vamos a tener en cada una de las viviendas su ubicación geográfica, longitud y latitud. Nosotros le llamamos puntos georeferenciados.

—¿Es la primera vez que se realiza un censo con este sistema digital? ¿Es la primera vez que se usan tablets?

En el INEI no es la primera vez que usamos tablets. Todas nuestras investigaciones, a partir del 2010, ya estamos usando dispositivos móviles de captura. Comenzamos con una PDA y ahora ya estamos todos utilizando tablet. ¿Cuál es la ventaja? Que uno inmediatamente llama a los satélites y nos dan los puntos de georreferencia.

—Quería terminar de entender el incremento del 100% que me menciona, ¿a razón de qué?

No, no es tanto como las tablets. Porque tenemos un presupuesto que ha sido transferido a Naciones Unidas para la adquisición en el extranjero en una compra internacional de las 40,000 tables, a fin de lograr el mejor precio, que se está dando. Porque más o menos estaríamos ahorita, de acuerdo a la comunicación que nos han hecho, que el precio de las tablets estarían saliendo entre el 60% y 70% de si la compráramos acá [en el Perú] a cualquier proveedor.

—¿Qué factores diría usted entonces...?

Aparte, el personal con el que vamos a trabajar, que son 40,000 personas, estamos incidiendo en que van a ser personas contratadas. Ya no es el voluntario que había antes, y como no se le pagaba, el día del censo no se presentaba. Entonces ese 1% que no se presentaba hacía mucho daño al recojo de información. ¿Qué teníamos que hacer antes? Por ejemplo, acá en la Av. De la Peruanidad, teníamos al Ejército, a la Policía, a estudiantes de las escuelas militares, como reserva.

—¿Ahora los 40,000 van a recibir un sueldo?

Van a recibir un sueldo. Estamos promoviendo, llegando ya casi a los US$600 mensuales su remuneración. Vamos a crear 40 mil puestos de trabajo.

—¿Por una jornada de tres meses de trabajo?

Casi diría ahora tres meses y medio que van a estar contratados. Porque son tres meses de ejecución, 15 días para las capacitaciones correspondientes y ya la gente sale a trabajar bien capacitados.

—A seis meses de realizarse el censo, ¿por qué aún no se conoce públicamente la cédula censal que va a llegar finalmente a los hogares peruanos?

El censo tiene varias etapas. Nosotros tenemos que probar este cuestionario censal, que ya está casi a un 95% diría yo inclusive. Tiene varias pruebas. Las conceptuales, sobre el entendimiento de las preguntas por la población. Metodológicas, para ver el cómo se concatenan cada una de las preguntas. Entonces, toda esa etapa de consistencia metodológica tiene su momento. Esta cédula se pone a prueba en pruebas piloto, ya hemos hecho dos. La segunda la hemos hecho en tres distritos que tienen geografías diferentes. Uno en la costa, en Pueblo Libre. Uno en la sierra, en Canta, en Lachaqui. Y uno en la selva, en Morales, Tarapoto.

—¿Pero entonces en qué etapa de todo el proceso nos encontramos?

Ya hemos terminado la segunda prueba piloto. Y en el mes de marzo, en la última semana, estaríamos lanzando el censo experimental. Ya es poner a prueba el censo como va a ser posiblemente en el mes de agosto.

—Es decir, este mes la ciudadanía va a poder conocer...

Lo que pasa es que el cuestionario tiene que ser aprobado por la comisión multisectorial. Este mes, ya puede la ciudadanía saber y conocer las preguntas que van a estar en el cuestionario censal.

—El tema de la transparencia es clave. Y se lo preguntaba porque una pregunta generó polémica hace algunos días. ¿Ha retrocedido el INEI respecto a este intento de reducir a “otros” a “mestizos” y “blancos” en la pregunta de autoidentificación ética?

El INEI no ha retrocedido. El INEI considera que el principio fundamental de un censo es la comparabilidad. Y tenemos que compararnos con el censo del 2017, con el 2007. Y, por lo tanto, este cuestionario es en base al 2017. ¿Nosotros qué queríamos demostrar? Que no existen diferencias significativas, estadísticamente, científicamente, en la propuesta que hacía el comité técnico etnicidad, que ha sido creado desde el 2013. Queríamos demostrarle que no era correcto y que no había diferencias significativas. Esos resultados ya nos lo han dado los experimentos que hemos hecho. Entonces por ahí podría haberse tergiversado. Pero el censo tiene que ser comparable. Porque ese es un principio. Tiene varios, pero el principal es el de comparabilidad.

—Me dice que INEI no ha retrocedido, pero que la pregunta sobre autoidentificación étnica será igual a la del 2017. Pero sí salió una propuesta que ubicaba en “otros” a “mestizos” y “blancos”...

Lo que pasa es que el comité [de etnicidad], a través de una organización de base, comunicó una pregunta que todavía no estaba aprobada, que no estaba definida por el INEI. Nosotros somos los decisores y por eso estamos trabajando técnica y científicamente en el diseño del cuestionario. Naciones Unidas recomienda no tener ambigüedades en la pregunta de etnicidad. Pero cada país es independiente de tomar la mejor decisión, de acuerdo a la realidad del país. Y nosotros, desde el INEI, estamos de acuerdo que tenemos que trabajar en información que sirva para visibilizar a todos. No podemos ocultar a nadie. Y si esa prueba se hizo, era para demostrar que los porcentajes de los grupos minoritarios siguen siendo iguales. No había ningún sentido para querer ocultar la variable de ‘mestizo’. Por eso reafirmamos ahora que el INEI, después de todo el proceso de trabajo del cuestionario censal, garantiza que el censo se va a realizar de acuerdo a las necesidades del país y a la construcción de un cuestionario que sea comparable con el 2017 y con los censos anteriores.

—Para que quede claro, entonces. ¿La categoría de “blanco” y “mestizo” no va a quedar en el apartado “otros”?

No. Más aún, estadísticamente, lo que va en otros es lo mínimo. Lo mayoritario no puede ir en otros.

—Pero es lo que se planteó...

Es lo que se había planteado inicialmente.

—¿Lo planteó el INEI?

No. Eso lo planteó el comité técnico en coordinación con una experta de CEPAL de Naciones Unidas que hizo cuatro consultorías sobre la construcción también del cuestionario censal.

—¿Quién es esa consultora?

Evito decir el nombre.

—Sería bueno para transparentar la situación...

Para transparentar, la persona que vino acá a trabajar la cédula censal fue la especialista Fabiana del Popolo. Que, si ustedes lo ven en la web, hay videos que está con ONAMIAP (Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú).

—Justamente, la sensación que dejó toda esta situación es que pues se están politizando los censos nacionales 2025...

Tenga la seguridad de que el censo no se va a politizar. Va a servir de base porque es el único instrumento estadístico que llega a todo el país, tanto en las áreas urbanas y en las rurales. Y que sirve para ver todos los cambios que existen en el país. Es la información básica que le va a permitir al distrito apoyar a la población. Seguro que vamos a encontrar distritos que no disponen de agua, otros por horas, otros todo el día, pero el agua no es clorada. Es una realidad del interior del país. Entonces todo lo que vamos a recoger, a través de estos cuestionarios censales, van a servir para que los gobiernos locales prioricen y mejoren las condiciones de vida de su población.

—Me dice que era solamente una propuesta, que no se va a acoger, y que no se va a politizar. Pero, ¿cómo asegurar que el íntegro de preguntas, por eso le hacía referencia a la transparencia, no hayan sido determinadas para tal o cual agenda?

Ninguna de las preguntas. Solamente esta pregunta ha sido controversial. Tenga la seguridad, nosotros hablamos de hacer cosas científicas y técnicas. Por eso es que la hemos probado. Hemos hecho todas las pruebas, para demostrar técnica, estadísticamente, que no hay diferencias en las estructuras de lo que hemos capturado en el 2017 y lo que pensamos capturar en el 2025. Muchos dirán ‘¿entonces para qué hacen esa pregunta?’ Tenemos que hacerla para ver el nuevo rostro en cada uno de los distritos en cuanto a la variable de etnicidad.

“Tenemos 1’800.000 personas que son migrantes de otros países, que están aquí en el Perú. (…) Tienen que ser empadronadas todas las personas, sin importar la nacionalidad”, afirmó el jefe del INEI. (Foto: César Bueno / GEC) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO

—¿Cómo va a quedar la pregunta? Entiendo que todo el cuestionario está por aprobarse, pero la pregunta...

La pregunta ya la tenemos. ¿Qué es lo que puede cambiar? De repente el orden. [Se lee la pregunta] Por sus antepasados, costumbres o tradiciones, usted se considera... ¿quechua? ¿aimara? ¿De un pueblo indígena u originario de la amazonía? ¿De otro pueblo indígena u originario? ¿Negro, mulato, zambo, afrodescendiente? ¿Nikei? ¿Tusán? ¿Blanco? ¿Mestizo? ¿Otros?

— Y tal como está planteada, ¿puede asegurar que sí va a recoger el mayor sentir de la población peruana?

Así como se hizo en el 2017, no debe de dejar de identificar a ninguna persona. Y, como le digo, las pruebas estadísticas que hemos hecho. Porque esto pasa por una prueba estadística que le llamamos pruebas de hipótesis, en la cual comparamos una hipótesis nula con una hipótesis alternante. ¿Existen diferencias significativas? ¿Son iguales? Entonces ya podemos nosotros decidir y demostrar técnicamente que, esta pregunta, es la que debe ir en el cuestionario censal.

—Respecto a las pruebas piloto que se realizaron, ¿algún adelanto que ya se pueda brindar?

Sí. Estamos ahorita, en la primera prueba piloto, en 34 minutos el desarrollo del cuestionario censal en cada una de las viviendas. ¿Por qué es fundamental? Porque necesitamos asignar una carga diaria. Ahorita estamos trabajando con 12 viviendas que pueda terminar de recorrer el empadronador en el día. Eso es un hallazgo que nos permite a nosotros comprobar el número de viviendas que pensamos. Otra cosa, estamos revisando toda la segmentación. Nosotros segmentamos el país. Antes lo hacíamos con dibujito, a mano. Ahora ya todo automatizado. Entonces queremos probar esa automatización cómo nos fue en los diferentes distritos, grandes, pequeños, en los edificios. Muchas veces no nos han dejado ingresar a los edificios. Y desde acá, yo quiero hacer un llamado: acá no debe quedar ningún peruano y extranjero que reside en el país sin ser censado. Porque, aparte de que los vamos a visitar en cada una de sus viviendas, en la página web va a haber un cuestionario del censo. Usted sale muy temprano y regresa muy tarde porque de repente está estudiando, regresa muy tarde, entonces lo que vamos a hacer es le vamos a dejar una esquelita indicándole cómo entrar con un código QR para que entre a censarse por Internet. Por eso es que ahora decimos: ningún peruano o extranjero que reside en el Perú debe quedar sin ser censado. Lo que queremos que este censo sea el mejor censo que tenga el Perú. Y seguro que lo mismo van a decir los que nos van a seguir: quiero que mi censo sea el mejor censo que tenga el Perú. Y en eso tenemos que trabajar todos.

—Dentro del cronograma, ¿cuándo se estarían conociendo finalmente los resultados?

Los resultados preliminares van a estar en el primer trimestre del 2026. Y los definitivos en el segundo semestre. Algo muy fundamental: antes los resultados estaban después de dos años, dos años y medio. Ahora estamos trabajando para que los resultados estén, los preliminares, entre cuatro y cinco meses; y, los definitivos, a más tardar en seis, siete meses.

—Algo fundamental entonces es que los resultados finales van a estar con un gobierno instalado. ¿Va a ser una buena herramienta para el próximo gobierno?

Claro. Porque va a tener toda la información básica a nivel distrital. Siendo la única operación estadística que recoge información básica de cada uno de los habitantes, de cada una de las viviendas del país, es una información que se debe explotar bastante para que el gobierno nacional, gobierno regional y los gobiernos locales, con esa información, tengan la orientación para mejorar las condiciones de vida de su población.