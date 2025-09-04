El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) aseguró que todos los procesos de excarcelación los cumplen “bajo estrictos protocolos” y cumpliendo mandatos judiciales. Esto, a la espera de que se deje en libertad al expresidente Martín Vizcarra, interno del penal de Barbadillo.

“El proceso de excarcelación en los penales de Lima se realiza bajo estrictos protocolos y en cumplimiento de las disposiciones judiciales”, manifestaron en redes sociales la tarde del jueves 4 de setiembre.

“El INPE garantiza que cada procedimiento se ejecuta conforme a la normativa vigente, asegurando transparencia y legalidad”, agregaron.

Este pronunciamiento se hace luego que Vizcarra Cornejo publicada en sus redes sociales un mensaje cuestionando supuestas demoras en su proceso de liberación ordenado por el Poder Judicial este miércoles.

“Hoy, siendo más de las 10 de la mañana, aún no se cumple lo que ordenó la justicia. En Barbadillo el trámite ya concluyó; lo que demora son disposiciones de la central. ¡Basta de dilaciones! Me siguen reteniendo injustamente. Exijo respeto a mis derechos y al debido proceso“, manifestó el expresidente.

El día anterior, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior de Justicia Especializada declaró procedente la apelación que la defensa legal de Vizcarra Cornejo presentó contra el fallo en primera instancia del juez Jorge Chávez Tamariz, quien dictó cinco meses de prisión preventiva a pedido del Ministerio Público.

Martín Vizcarra recibió esta restricción de manera presencial en una audiencia el 13 de agosto y, posteriormente, fue trasladado al penal de Barbadillo por orden del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), donde permanecen también Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Pedro Castillo, todos expresidentes como él.