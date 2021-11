La Comisión de Fiscalización del Congreso escuchó el testimonio de diversos trabajadores de la Superintendencia de Migraciones, quienes detallaron que habían recibido la orden de reportar la presencia de “figuras públicas” en el aeropuerto Jorge Chávez a modo de “incidencias”.

El grupo de trabajo presidido por Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) primero escuchó las versiones de Jean Paul Arce Sáenz, supervisor de inspectores, y Eduardo Ramírez Huamán, coordinador de uno de los grupos de inspectores que trabajan en el aeropuerto internacional.

Ambos coincidieron en indicar que hacían capturas de pantalla y fotografías con información relevante sobre personalidades públicas como políticos, periodistas y otros, porque habían recibido una disposición de ese tipo de parte de la jefa zonal de Migraciones, Jane Jansson.

“Yo solo cumplía con las disposiciones que me daba la Dra. Jane Jansson y dentro de mis funciones estaban las que disponga la jefa, y las disposiciones no iban a mí, no a los gestores en específico, eran disposiciones a todo el puesto de control migratorio”, señaló Ramírez ante las preguntas de los congresistas.

“La disposición que se trasladó, entre muchas, era el reporte de las figuras públicas y los inspectores mandaban la información [...] Una de las indicaciones era hacer reportes de figuras públicas sin ningún tipo específico, solo figuras públicas”, añadió.

Jefa zonal de Migraciones responde

A su turno, Jansson de Ramírez, quien fue jefa del Puesto de Control Migratorio del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez hasta el 31 de mayo, cuando asumió como jefa zonal del Callao (aeropuerto y puerto), negó haber dado una orden específica para que se tomen capturas de pantalla sobre información relevante.

“Yo no he ordenado nada. Lo que se ha pedido siempre, efectivamente, es cualquier incidencia que pudiera pasar en recintos, que por favor se pudiera informar. Toma de fotografías, no lo he ordenado, en ningún momento he pedido ningún pantallazo. La metodología era informar pero yo no he solicitado capturas de pantalla”, aseguró ante la Comisión de Fiscalización.

Sin embargo, ante las preguntas de congresistas, la funcionaria de Migraciones reconoció que recibía los mencionados pantallazos con información sobre personajes públicos como parte de una “metodología de trabajo” que no estaba considerada en protocolos.

“Yo recibía información pero no fue una orden mía que se tome algún pantallazo o se me remita ningún pantallazo [¿En qué parte del protocolo se incluye el uso de pantallazos?] Un protocolo como tal no, porque esta era una metodología de trabajo. No está, a lo mejor, en un esquema o protocolo que se use WhatsApp. Estábamos tratando de ver cómo se podía manejar la información de la forma más rápida y oportuna posible”, precisó.

Denuncia de reglaje

Los tres funcionarios fueron mencionados en una sesión anterior de la Comisión de Fiscalización por el periodista Christopher Acosta, de Latina TV, como parte de los funcionarios que compartían pantallazos con registros de ingreso y salida del país de personalidades públicas.

La información migratoria de dichos personajes, según el informe periodístico, era filtrada por un grupo de empleados de la entidad en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, luego que los trabajadores recibían el pasaporte del pasajero respectivo para realizar la lectura digital del documento.

Las imágenes con la captura de las fichas de los agraviados eran compartidas en chats grupales de WhatsApp de trabajadores de Migraciones. La información contenía datos personales como nombres y fecha de nacimiento, el lugar de procedencia o destino, la aerolínea y el número de vuelo.

