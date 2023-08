El congresista Guillermo Bermejo (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), elegido por Lima Metropolitana, ha buscado desmarcarse de Yul Valdivia Beteta y Jaime Jara Aguirre, detenidos el último jueves por la investigación fiscal del caso de Los Operadores de la Reconstrucción.

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), que investiga el caso, identificó a Valdivia y Jara como asesores de Bermejo y los involucró directamente en pagos ilícitos que funcionarios habrían obtenido luego de concertar cuatro obras de la Municipalidad Distrital de La Unión (Piura), valorizadas en S/14,8 millones.

Una evidencia de esa presunta concertación es el audio de una conversación en la que participan el exalcalde de La Unión Fernando Ipanaqué y Yul Valdivia.

“Mario, te decía que estoy con el asistente de Bermejo, que está en Piura, y estamos volviendo al tema de los números que quedamos en la reunión que tuvimos en Lima [...]”, le dice Ipanaqué a Mario Espinoza, quien fue asesor de Robert López cuando era jefe de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).

Pero esa comunicación relacionada a obras en Piura no es la única que vincula a Bermejo con dinero y presupuesto público, ni que lo conecta con Yul Valdivia, quien sería más cercano a él que lo que reconoce.

El proyecto

El Comercio accedió a una interceptación telefónica del programa Constelación, que es parte de la investigación de Los Operadores de la Reconstrucción.

En la comunicación, del 26 de julio, participan el alcalde de Santiago de Llacón (Huánuco), Alberto López Espíritu, y Alan Valdivia Beteta, hermano de Yul Valdivia y quien antes fue alcalde distrital de Daniel Alomía Robles en la región.

1 Alan Valdivia: Aló. Alberto López: Doctor Alan, buenas tardes. Te saluda el alcalde de Llacón. AV: Hola, cómo está mi estimado. Buenas tardes. AL: Ahí pues, llamándole, ¿qué novedades? ¿Cómo se ha venido? Discúlpame por no haber coordinado mucho por el tema de las fiestas. [...] AV: Ah, no. Ya me imagino.[…] AL: ¿Dónde estás? ¿En Tingo [María]? AV: Sí, yo estoy en Tingo. [...] Todo el día estuve acá en Tingo. Han hecho el desfile ahí también. Hemos estado ya ahí. ¿Cuándo bajas por Tingo más bien, mi estimado? AL: Quiero venir para lo que estaba comentándote. Tengo unas cuentas que me tienen que pagar ahí de la municipalidad, un monto regular, y… esta semana déjame a partir del lunes, yo estoy viajando para allá, para reunirnos ahí, para conversar. No sé cómo agradecerte, ‘docto’, porque lo trajiste a Bermejo a través de… mi primo y yo también quiero compensar, quiero conversar contigo para poder trabajar acá, pues en todo el valle, también distrito de Churubamba. AV: Claro, claro. AL: [...] Toda la gente de Churubamba me estima muchísimo porque nosotros paramos todos reunidos ahí [ininteligible] por allá. [...] AV: No, sí, yo creo que sí está bien, hermano. Más bien, cuando llegas acá coordinamos todo, las cositas que hay, bien bonito, hermano, ¿ya? AL: Gracias, doctor. Por eso le estoy llamando. AV: Hoy día también estoy… AL: Le voy a facilitar tu número. AV: También estoy muy agradecido por, bueno, por habernos recibido. De repente un poco muy embalado hemos vuelto porque justo llegamos y cinco minutos ahí, llegamos y él está ya partiendo, [...] para Lima entonces. AL: [ininteligible] AV: Lo importante era que tenía que llegar, hermano, entonces. AL: Muy [ininteligible], creo. AV: Ahora, tiene el compromiso. Cualquier rato ya vas a Lima de repente o coincidimos. Hay un tema ahí para poder empujar ya el proyecto pe’, hermano, entonces, ya tenemos. AL: Yo tengo. AV: Una puerta abierta ahí. AL: Tengo un proyecto; justo están que me pasee [pasean], en [el] MEF es. AV: Ya. AL: De cuatro millones y con [ininteligible] inicial de Llacón. AV: Ya. AL: Y te voy a pasar el código para que lo veas, doctor. AV: Claro, está bien. AL: Ya, ya ‘docto’. AV: Está bien. AL: Entonces, le voy a pasar tu número. Te va a llamar. AV: Ya, correcto. Ya. AL: [Ininteligible] AV: Ya, señor, alcalde. Un abrazo más bien. Cuídese mucho. AL: [Ininteligible].

Santiago de Llacón es un centro poblado que busca ser distrito (ahora es parte de Santa María del Valle). En el Congreso se han presentado iniciativas con ese fin.

En el diálogo, López le plantea a Alan Valdivia reunirse y a la vez le agradece por “traer” a Bermejo. “Estoy viajando para allá, para reunirnos ahí, para conversar. No sé cómo agradecerte, ‘docto’, porque lo trajiste a Bermejo a través de… mi primo y… también quiero compensar, quiero conversar contigo para poder trabajar acá”, le comenta López a Valdivia.

López se refiere a la visita que Bermejo hizo a Santiago de Llacón el 25 de julio, un día antes de la conversación con Valdivia, por el aniversario del centro poblado.

En imágenes publicadas por “Tu diario”, de Huánuco, se ve a Bermejo, al alcalde López y a Alan Valdivia juntos caminando por la localidad durante el aniversario.

El 25 de julio, Bermejo visitó Santiago de Llacón. En la imagen sale con el alcalde López y Alan Valdivia (izq.). Foto: 'Tu Diario' de Huánuco

En la interceptación telefónica, López y Valdivia también hablan de “un tema para poder empujar” un proyecto.

“Tengo un proyecto; justo están que me pasee [pasean], en [el] MEF es”, señala López. “De cuatro millones y con [...] inicial de Llacón”, agrega el alcalde.

En diálogo con El Comercio, López reconoció que conoce a Bermejo. Sostuvo que Alan Valdivia llevó al parlamentario a Santiago de Llacón. “A través de él [Valdivia] hicimos una invitación al congresista Bermejo por el tema de mi distritalización y [...] para que nos apoye porque todo congresista tiene derecho a apoyarnos”.

Sobre el proyecto mencionado en la conversación, López dijo que es un complejo educativo inicial cuyo trámite fue solicitado por la alcaldía de Santa María del Valle al Ministerio de Economía y Finanzas, que lo rechazó.

En Invierte.pe aparece el proyecto para crear los servicios de educación inicial en la Institución Educativa 318 de Santiago de Llacón. Este figura con un costo actualizado de S/3′141.263,09. La programación del monto de inversión se reparte entre el 2024 y el 2026.

Cuando a López se le preguntó por qué coordinaba con Valdivia y no con Bermejo directamente, dio a entender que era por su cercanía y porque es un intermediario. “¿Sabes por qué conversamos con Alan? Porque [...] ha venido con el señor Bermejo. Y sabes que un congresista cuántos proyectos tiene y a veces en el camino se te va. Entonces, la gente que está a su lado le tiene que hacer recordar. [...] Le doy mi encargo: ‘Señor Alan, por favor, apóyeme, [...] un recuerdo al congresista que nos dé una mano con el proyecto”.

Registro

El jueves pasado, luego de que Yul Valdivia fuera detenido, Bermejo negó que él trabajara en su despacho. Dijo que solo lo conocía porque “ellos eran dirigentes de un gremio agrario, hace muchísimos años, de ahí la cercanía para venir a dejar invitaciones para eventos político-sociales”.

El jueves último, Yul Valdivia, quien sería asesor de Bermejo, fue detenido por el Caso Los Operadores de la Reconstrucción. Foto: Ministerio Público

Yul Valdivia registra, por lo menos, 13 visitas al despacho de Bermejo. Una, del 30 de setiembre del 2021, la hizo junto con su hermano Alan.

En una imagen que Wan Yu Valdivia Beteta publicó en su Facebook, a fines de julio, aparecen Yul y Alan Valdivia con Bermejo, quien usa la misma vestimenta que en el aniversario de Santiago de Llacón.

Visitas de los hermanos Valdivia Beteta al despacho de Bermejo

Así como Yul Valdivia, su hermano Alan fue detenido hace unos años, pero por otra indagación. En el 2010 fue incluido en el megacaso Eclipse, investigación por los delitos de tráfico ilícito de drogas y terrorismo en la que también estaba implicado Florindo Flores Hala ‘Artemio’, cabecilla de Sendero Luminoso.

Bermejo, quien ha sido procesado por el delito de terrorismo, dijo a El Comercio que Alan Valdivia era un “dirigente cocalero”.

Otros nexos

En el caso de Jaime Jara, Bermejo afirmó que lo conoce desde hace muchos años, pese a que en un inicio afirmó que solo fue un auxiliar de su despacho.

“Si lo del señor Jara llegara a ser cierto, para mí sería como una traición personal porque es alguien que conozco de mucho tiempo y que me conoce bien. En estas cosas, no entro (...) Si alguien se ha metido a este tipo de cosas, bueno, pues, que la ley caiga (...) Te puedo asegurar que yo no tengo nada que ver en este tema”, remarcó.

En el 2021, Jara fue relacionado con el caso de la presunta compra del testigo Eddy Villarroel, conocido como ‘Sacha’, quien acusó a Vladimir Cerrón, Guido Bellido y Bermejo por el delito de terrorismo.

Jaime Jara, quien laboraba en el despacho de Bermejo, fue otro detenido por el Caso Los Operadores de la Reconstrucción. Foto: Ministerio Público

En diálogo con este Diario, Villarroel afirmó que Jara “es una de las personas de la entera confianza de Bermejo que quiso comprar su silencio”.

“No querían que yo declare ante la fiscalía y es por eso que ellos me ofrecían dinero y también asilo fuera del país.Las personas que eran los vínculos con Guillermo Bermejo, Vladimir Cerrón y Guido Bellido eran estos señores: tanto el abogado Benites Tangoa y el señor Francisco Jara Aguirre, es lo que yo me acuerdo de ellos”, apuntó.

Por su parte, el legislador puso en entredicho la versión de ‘Sacha’. “No sé qué cosa creerle, pues. O le creemos todo o no le creemos nada [...]. Vuelve a cambiar de versión. A qué tipo de personaje le estamos dando credibilidad”.

En las redes sociales, Jara aparece con las exdirigentes cocaleras y exparlamentarias Nancy Obregón y Elsa Malpartida.

Jara fue cercano a las exparlamentarias Elsa Malpartida y Nancy Obregón. Foto: Facebook